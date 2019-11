Xbox Scarlett non sarà presente all’X019, sarà un evento dedicato ai giochi

Ormai l‘X019, l’evento tutto a tema Xbox è alle porte. Il via alle danze verrà dato proprio stasera alle ore 21:00 (orario italiano) con una puntata speciale di Inside Xbox. L’evento a detta di Microsoft stessa sarà uno dei più grandi nella sua storia, ma a quanto pare presenterà l’assenza di Xbox Scarlett.

Nei giorni scorsi Aaron Greenberg, direttore generale della divisione Xbox Games Marketing di Microsoft, aveva pubblicato diversi tweet sul proprio profilo per creare interesse e curiosità negli appassionati del mondo Xbox. A quanto pare, sempre secondo un nuovo tweet di Greenberg, il focus principale dell’X019 saranno i giochi; confermando in seguito che apparentemente non ci saranno nuove notizie sulla prossima console di nuova generazione Xbox Scarlett.

https://twitter.com/aarongreenberg/status/1194630462766899200

In risposta al post di un utente che chiedeva conferme al riguardo, il dirigente americano ha dichiarato: “Esatto, il prossimo anno sarà tutto incentrato su Project Scarlett, X019 è interamente focalizzato sui giochi!”.

Secondo quanto riportato nei giorni scorsi dal noto insider Daniel Ahmad, Durante l’imminente Inside Xbox dovrebbe trovare spazio l’annuncio delle nuove IP di Rare e Obsidian Entertainment. La grandezza dell’evento chiacchierata da Microsoft stessa sembrerebbe essere dovuta alla possibile presenza di dodici giochi provenienti dagli studi interni, tra i quali dovrebbero esserci anche Bleeding Edge di Ninja Theory, Minecraft Dungeons di Mojang e Wasteland 3 di inXile Entertainment, oltre al già confermato Age of Empires 4.

Qualunque siano i nuovi annunci da parte di Microsoft ci basta aspettare solo qualche ora. Vi ricordiamo che sarà possibile seguire il prossimo Inside Xbox su tutti i canali ufficiali dalle ore 21:00, orario italiano. Cosa vi aspettate da questo nuovo evento targato Xbox senza la presenza di Xbox Scarlett? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.