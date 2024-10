Xbox Series X supera Series S negli Stati Uniti, ecco tutte le vendite di settembre

La Xbox Series X ha superato per la prima volta le vendite della Series S negli Stati Uniti, secondo l'ultimo rapporto di Circana. A settembre, la Series X ha rappresentato il 58% delle unità Xbox Series vendute, arrivando al 51% del totale delle vendite dall'uscita ad oggi.

Questo risultato è abbastanza importante considerando che fino ad aprile 2022 la Series S dominava nettamente con il 74,8% delle vendite globali contro il 25,1% della X. Negli ultimi mesi la situazione si è quindi ribaltata, almeno nel mercato statunitense.

Nonostante questo traguardo per Microsoft, il settore hardware nel suo complesso ha registrato un calo del 44% rispetto allo scorso anno, toccando il punto più basso dal 2019. In particolare:

Vendite Xbox: -54% anno su anno

Vendite PlayStation: -45% anno su anno

Vendite Nintendo Switch: -23% anno su anno

Sul fronte software, EA Sports FC 25 ha debuttato al primo posto delle classifiche, seguito da Astro Bot (acquistabile su Amazon) e The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. Da segnalare anche il balzo di Dead Rising, passato dalla posizione 502 alla 11 e di Space Marine 2, in 18° posizione (ma senza le copie digitale segnate)

La PS5 si conferma leader di mercato sia in unità che in dollari

Nonostante il calo complessivo del 6% nella spesa per i contenuti, settembre è stato un mese ricco di nuove uscite di rilievo.

Il PlayStation Portal si è rivelato l'accessorio più venduto del mese, con il 3% dei possessori di PS5 negli USA che ne ha acquistato uno. Per quanto riguarda la PS5, il 40% delle unità vendute a settembre e il 18% del totale dall'uscita sono state versioni digitali senza lettore ottico.