In arrivo un nuovo evento Xbox dedicato alle terze parti

Microsoft potrebbe annunciare un nuovo Xbox Partner Show la prossima settimana, secondo un rumor riportato da NateDrake su ResetEra. L'evento, se confermato, si terrebbe in un periodo simile a quello dello scorso anno, quando fu organizzato l'Xbox Partner Preview.

L'Xbox Partner Show è tipicamente dedicato alla presentazione di giochi di terze parti in arrivo su Xbox Series X|S (acquistabile su Amazon), sia in esclusiva che multipiattaforma. Questi eventi sono importanti non solo per i possessori di console Microsoft, ma per tutti i videogiocatori, in quanto offrono anteprime su titoli molto attesi.

L'evento è uno spazio spesso dedicato a grossi nomi.

Nell'edizione dello scorso anno furono mostrati diversi giochi di alto profilo, tra cui:

Metal Gear Solid Δ: Snake Eater

Alan Wake 2

Ark: Survival Ascended

Like a Dragon: Infinite Wealth

RoboCop: Rogue City

Sebbene non ci siano ancora informazioni ufficiali sui contenuti di un eventuale nuovo Partner Show, l'evento potrebbe essere un'opportunità per Microsoft di presentare le novità in arrivo nel 2025 e oltre, arricchendo il catalogo di titoli previsti per il prossimo anno.

La possibile organizzazione di questo evento si inserisce nella strategia di comunicazione regolare di Microsoft, che tende a mantenere una certa costanza nella pianificazione delle proprie conferenze dedicate ai videogiochi.