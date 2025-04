Nintendo Switch 2, la retrocompatibilità nel dettaglio

La retrocompatibilità della Nintendo Switch 2 (qua per i pre-order) si rivela più estesa del previsto, con una lista impressionante di titoli che funzioneranno sul nuovo hardware. Nintendo ha sorpreso i fan durante l'evento di presentazione della nuova console, rimandando gli spettatori al proprio sito ufficiale per scoprire i dettagli completi sulla compatibilità con i giochi della generazione precedente. Quello che emerge è un quadro decisamente positivo per chi possiede già una libreria di titoli Switch e teme di doverli abbandonare con l'arrivo della nuova piattaforma, previsto per il 5 giugno.

La casa di Kyoto ha creato una pagina di risorse straordinariamente dettagliata che analizza tutti i titoli testati finora, sia quelli sviluppati internamente che quelli provenienti da publisher terzi. La situazione appare chiara: la maggior parte dei giochi della precedente generazione dovrebbe funzionare senza problemi significativi sulla Switch 2 (pre-ordinabile da Gamestop), garantendo così una transizione molto più fluida rispetto a quanto avvenuto in passaggi generazionali precedenti.

Sorprendentemente, anche titoli che si ritenevano destinati all'incompatibilità totale hanno trovato il modo di sopravvivere sul nuovo hardware. Giochi come Ring Fit Adventure, 1-2-Switch e i vari kit Labo risultano supportati, seppur con alcune limitazioni. In questi casi, Nintendo suggerisce l'utilizzo dei Joy-Con originali o specifici metodi alternativi chiaramente spiegati nelle note tecniche.

Nell'ampio gruppo di giochi testati, un solo titolo risulta completamente incompatibile con la nuova console: il kit VR Labo. Una limitazione comprensibile considerando la natura specifica di questo accessorio e le probabili differenze hardware tra le due generazioni di console. Difficile biasimare Nintendo per questa singola esclusione in un contesto di compatibilità altrimenti eccellente.

La compagnia ha anche suddiviso con precisione i titoli che presentano problematiche in categorie ben definite. Da un lato ci sono i "giochi con problemi all'avvio" – tra cui spiccano nomi importanti come DOOM Eternal, Rocket League, NBA 2K25 e Warframe – e dall'altro i "giochi che sono giocabili, ma presentano alcuni problemi di compatibilità in-game".

Sul proprio sito, Nintendo rassicura gli utenti affermando che "Nintendo sta continuando a migliorare la compatibilità, collaborando con publisher e sviluppatori partner". Un impegno che proseguirà certamente fino al lancio della console e probabilmente anche oltre, con l'obiettivo di garantire la massima fruibilità della libreria esistente.

Oltre alla semplice compatibilità, la casa giapponese ha anche rivelato quali titoli originali della Switch riceveranno aggiornamenti specifici tramite future patch per sfruttare le potenzialità del nuovo hardware. Tra questi figurano Arms, Captain Toad: Treasure Tracker e Super Mario Odyssey, lasciando intendere che alcuni giochi di punta non solo funzioneranno, ma verranno anche migliorati per offrire un'esperienza migliore sulla nuova console.

Questa attenzione alla libreria precedente rappresenta un valore aggiunto significativo per la Switch 2, permettendo agli utenti di portare con sé il proprio catalogo di giochi nel salto generazionale, un aspetto non sempre garantito nel mondo delle console. La strategia di Nintendo sembra quindi puntare non solo sull'innovazione hardware, ma anche sulla continuità dell'esperienza ludica per premiare la fedeltà dei propri utenti.