Xcom 2 Collection e Catherine Full Body ottengono un rating su Nintendo Switch

Ancora una volta un rating assegnato dal sistema di valutazione di un altro paese, fornisce dei possibili indizi sull’arrivo in futuro di alcune conversioni per delle specifiche console. Questa volta si tratta di un rating attribuito nel sistema di valutazione sudcoreano (Korean Ratings Board) e che lascia pensare che Xcom 2 e Catherine Full Body siano in arrivo in un futuro forse non troppo lontano su Nintendo Switch.

Xcom 2 Collection è una versione del titolo strategico a turni sviluppato da Firaxis Games e pubblicato da 2K Games che contiene tutte le espansioni rilasciate nel corso degli anni e che era stata pubblicata nel 2018. Il titolo è attualmente disponibile su PC e di fatto su tutte le console della generazione attuale a parte, appunto, Nintendo Switch.

Catherine Full Body è invece la versione aggiornata e con contenuti aggiuntivi del titolo apparso originariamente nel 2011 su PlayStation 3. Questa edizione riveduta e corretta aggiunge un terzo personaggio, oltre alle due ragazze del gioco originario, con cui instaurare un rapporto sentimentale, nuovi filmati e anche un gameplay migliorato.

Al di là del gioco in sé, l’arrivo di Catherine Full Body potrebbe essere promettente per la pubblicazione di altri titoli Atlus sulla console Nintendo che già può contare su Tokyo Mirage Session #FE Encore (riedizione del titolo apparso su Wii U), Persona 5 Scramble, in arrivo tra qualche giorno, e prossimamente su Shin Megami Tensei 5, sul quale dopo l’annuncio non sono arrivati aggiornamenti significativi ma per quanto riguarda il quale la software house ha recentemente confermato che lo sviluppo sta procedendo a pieno ritmo. Proprio i titoli Atlus sono stati recentemente al centro di un sondaggio anche su Nintendo Switch che, dato il successo riscosso, è stato anche chiuso in anticipo.