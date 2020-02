Persona, il sondaggio di Atlus su Switch ha avuto un successo oltre le aspettative

Pochi giorni fa vi avevamo parlato di come, per il quinto anno consecutivo, lo sviluppatore Atlus stesse raccogliendo pareri degli utenti giapponesi sia in termini di preferenze che di interesse sulle varie console e sui titoli di prossima uscita. In occasione del 2020 il questionario per i giocatori si era concentrato anche su possibili conversioni dei titoli dello sviluppatore giapponese per Nintendo Switch. In particolare è stato chiesto se i fan fossero interessati a vedere sulla console ibrida anche le serie Persona, Shin Megami Tensei, Etrian Odyssey e i titoli di Vanillaware.

Considerando anche il successo di Switch (nel novembre scorso aveva superato il traguardo di dieci milioni di unità vendute solo in Giappone), il sondaggio di quest’anno ha visto un’altissima adesione dei giocatori superando quelle che erano le aspettative di Atlus stessa. Lo sviluppatore, attraverso un messaggio su Twitter, ha fatto così sapere che il sondaggio è stato chiuso con ben due giorni di anticipo rispetto a quanto previsto inizialmente. Resta da capire quali decisioni verranno prese per porting su Nintendo Switch in base delle risposte degli utenti.

Un’altra spiegazione del successo del sondaggio è legata anche al maggiore successo che i titoli Atlus in generale hanno conosciuto negli ultimi anni. Proprio recentemente sulla console Nintendo è stato pubblicato il remaster Tokyo Mirage Sessions ♯FE Encore, apparso inizialmente su Wii U.

A parte Tokyo Mirage e Persona 5 Scramble (in uscita il 20 febbraio anche su PS 4 ma solo in Giappone) la casa specializzata in JRPG non ha però una lunga tradizione di uscite su console casalinghe di Nintendo avendo per anni preferito puntare su titoli per console portatili come Shin Megami Tensei 4 Apocalypse e lo spin-off Strange Journey apparsi su 3DS. In ogni caso bisogna ricordare che proprio il quinto capitolo della saga principale dei Megaten è previsto per Nintendo Switch anche se al momento non ci sono tantissime informazioni disponibili.