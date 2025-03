Con questo strumento potremmo avere tutti i giochi Xbox 360 su PC in 4K a 120fps

Una nuova frontiera si apre per gli appassionati di retrogaming e per i possessori di vecchi titoli Xbox 360. Un innovativo strumento chiamato XenonRecomp, recentemente apparso sulla piattaforma di sviluppo GitHub, sta permettendo ai giocatori di portare i classici della console Microsoft direttamente su PC, con significativi miglioramenti tecnici. Questa tecnologia non si limita a emulare i giochi, ma li ricompila nativamente per sistemi Windows, consentendo risoluzioni fino a 4K e frame rate che possono raggiungere i 120 FPS, trasformando radicalmente l'esperienza di gioco di titoli ormai considerati "vintage".

La rinascita del catalogo Xbox 360 sul PC

XenonRecomp rappresenta un punto di svolta nel panorama della preservazione videoludica. Questo recompilatore permette di convertire il codice originale dei giochi Xbox 360 in applicazioni eseguibili su PC (o in futuro anche su Xbox Series X|S) senza necessità di emulazione. Il risultato è sorprendente: i vecchi titoli non solo funzionano, ma possono essere migliorati con risoluzioni più elevate e prestazioni superiori rispetto alle versioni originali.

La community di appassionati ha immediatamente colto le potenzialità di questo strumento, iniziando a sperimentare con diversi titoli del catalogo 360. Le prime dimostrazioni mostrano giochi che mantengono intatta la loro essenza ma beneficiano di un notevole salto qualitativo grazie all'hardware moderno.

Questa innovazione tecnologica potrebbe influenzare significativamente le future decisioni di Microsoft riguardo la sua politica di retrocompatibilità. L'azienda di Redmond ha già dimostrato interesse per la preservazione dei titoli delle passate generazioni, ma XenonRecomp apre scenari ancora più ambiziosi.

Microsoft potrebbe decidere di integrare questa tecnologia nelle sue iniziative ufficiali, espandendo drasticamente il catalogo di giochi retrocompatibili disponibili su Windows. Una mossa del genere si allineerebbe perfettamente con la filosofia "Play Anywhere" che l'azienda promuove da anni.

Attualmente, nonostante gli sforzi di Microsoft, la biblioteca di Xbox 360 non è completamente accessibile attraverso il programma Play Anywhere, che consente di acquistare un gioco e giocarlo sia su Xbox che su PC. XenonRecomp potrebbe rappresentare la soluzione tecnica a questo limite, permettendo finalmente l'inclusione completa del catalogo 360 nell'ecosistema moderno di Microsoft.

Un futuro senza restrizioni per i classici Xbox

Per gli appassionati, la prospettiva di poter accedere all'intero catalogo di Xbox 360 su PC, senza le restrizioni tipiche dell'emulazione, rappresenta un sogno che potrebbe presto diventare realtà. I giocatori che hanno conservato i loro dischi originali potrebbero finalmente rivisitare questi titoli con una qualità visiva e fluidità mai sperimentate prima.

La palla ora passa a Microsoft. L'azienda potrebbe ignorare questa innovazione, contrastarla per questioni di copyright, oppure abbracciare la tecnologia implementandola ufficialmente nella sua infrastruttura (noi ci auguriamo quest'ultima). Quest'ultima opzione rappresenterebbe un passo significativo verso una vera preservazione digitale del patrimonio videoludico di Xbox.