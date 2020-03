Yakuza Like a Dragon ha venduto 400.000 copie in Giappone

Yakuza Like a Dragon è l’ottavo capitolo dell’omonima serie sviluppato e pubblicata da SEGA. A differenza dei suoi predecessori, i creatori della serie hanno voluto apportare un cambio davvero drastico presentando delle meccaniche da vero e proprio gioco di ruolo. Ichiban Kasuga sarà il nuovo protagonista che prenderà il posto dell’amato Kazuma Kiryu. Il sistema di combattimento quindi è completamente rivisitato, dovremo quindi crearci un team, lottare stando attenti agli effetti positivi e/o negativi delle abilità nostre ed avversarie, oltre ad altre meccaniche del genere come aver la capacità di effettuare invocazioni o craftare determinati equipaggiamenti.

Yakuza Like a Dragon ha dovuto affrontare un po’ di scetticismo prima del suo lancio. La più grande preoccupazione da parte degli appassionati riguardava, appunto, il nuovo stile di combattimento a turni. Tuttavia, sembrerebbe che tale preoccupazione sia stata debellata molto presto, in quanto il titolo ha convinto sia il pubblico che la critica del Sol Levante. A fine gennaio Yakuza Like a Dragon ha venduto 300.000 copie in Giappone, ora, a distanza di più di un mese, il titolo è riuscito a raggiungere le 400.000 copie dal lancio.

Per celebrare questo risultato, il publisher ha annunciato che l’edizione digitale subirà un taglio di prezzo del 30% e sarà in vendita a 6.460 yen anzichè 9.229 yen solamente per un periodo limitato. Ricordiamo infine che SEGA in questi giorni ha annunciato un particolare DLC a pagamento chiamato Additional Challenge Expansion Pack. Questo pacchetto aggiungerà la nuova modalità New Game Plus ed una nuova difficoltà “molto difficile” per la seconda run della campagna.

Cosa ne pensate di questa notizia? Siete contenti del traguardo che ha raggiunto l’ottavo capitolo della serie di Yakuza? Fatecelo sapere nei commenti. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti il titolo targato SEGA.