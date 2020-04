Zelda Breath of the Wild 2: secondo i lettori di Famitsu è il gioco Nintendo più atteso

Ci siamo, oggi è il giorno per scoprire il verdetto di Final Fantasy 7 Remake, il gioco più atteso dell’anno. Diciamo così perché effettivamente per gli utenti giapponesi si trova al primo posto della classifica dei 30 titoli più attesi da parte di Famitsu, la famosa rivista nipponica. Il titolo targato Square Enix si aggiudica il primato con la bellezza di 1606 punti seguito dal nuovo capitolo della saga dei Tales of, distaccato di quasi mille punti. Se il remake del capitolo uscito nel 1997 è a tutti gli effetti divenuto sinonimo di attesa, troviamo Zelda Breath of the Wild 2 al quarto posto aggiudicandosi così il primato di esclusiva Nintendo più desiderata dai giocatori giapponesi.

Il sequel del capitolo uscito nel 2017 osannato da pubblico e critica, supera Bayonetta 3, capitolo della seducente strega in lavorazione presso Platinum Games ed ancora senza data di lancio nonostante siano passati diversi anni da quel fatidico teaser mostrato durante i Game Awards del 2017. Zelda Breath of the Wild 2 evidentemente ha fatto breccia nel pubblico dimostrando di essere un capitolo più dark rispetto al predecessore e che ricorda in qualche modo anche il seguito di Ocarina of Time, Majora’s Mask che come sappiamo è follemente innamorato da molti appassionati dell’eroe del tempo. Qui di seguito potete vedere la classifica completa dei 30 titoli più attesi dai lettori giapponesi.

[PS4] Final Fantasy VII Remake – 1,606 voti [PS4] Tales of Arise – 654 voti [PS4] Resident Evil 3 – 560 voti [NSW] The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 – 426 voti [PS4] Trials of Mana – 371 voti [NSW] Shin Megami Tensei V – 353 voti [NSW] Bayonetta 3 – 347 voti [PS4] Cyberpunk 2077 – 326 voti [PS4] Ghost of Tsushima – 297 voti [PS4] The Last of Us Part II – 252 voti [PS4] The Legend of Heroes Hajimari no Kiseki – 244 voti [NSW] Trials of Mana – 231 voti [NSW] Rune Factory 5 – 219 voti [NSW] Ushiro – 210 voti [NSW] Xenoblade Chronicles Definitive Edition – 210 voti [NSW] Momotaro Densetsu Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! – 202 voti [PS4] Genshin Impact – 178 voti [NSW] Bravely Default II – 161 voti [PS4] Granblue Fantasy Relink – 146 voti [PSV] Anonymous;Code – 138 voti [PS4] Metal Max Xeno Reborn – 130 voti [PS4] Root Film – 119 voti [PS4] Sword Art Online Alicization Lycoris – 117 voti [PS4] Sakuna: Of Rice and Ruin – 111 voti [PS4] R-Type Final 2 – 108 voti [NSW] Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition – 104 voti [PS4] Fairy Tail – 101 voti [NSW] Brigandine The Legend of Runersia – 93 voti [NSW] Metal Max Xeno Reborn – 87 voti [PS4] Bokuhime Project – 83 voti

Come possiamo vedere il titolo Square Enix comanda la classifica generale, Zelda Breath of the Wild 2 si trova attualmente al quarto posto, terzo se consideriamo che Resident Evil 3 Remake è stato recentemente rilasciato e di conseguenza non fa più parte di questa speciale classifica, un traguardo niente male per l’esclusiva targata Nintendo in uscita prossimamente.

