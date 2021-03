Zelda Breath of the Wild è stupefacente in 8k con Ray Tracing

Zelda Breath of the Wild come ben saprete è risultato essere il titolo di lancio di Nintendo Switch, nonché una delle opere che ha più impressionato degli ultimi anni. Lo sappiamo bene, raramente il team nipponico inciampa quando si tratta del brand più amato dal pubblico ma inizialmente la preoccupazione c’era. Portare Link in un mondo completamente aperto poteva essere un grosso azzardo, lo è stato sicuramente ma in positivo, visto che pubblico e critica ancora oggi lo osannano per la sua incredibile bellezza estetica.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo, 2017)

Bellezza estetica che purtroppo Nintendo con la sua console ibrida non è riuscita a trasporre totalmente, viste le grosse limitazioni che tutti noi conosciamo. In attesa quindi di una ipotetica versione Pro che tanto si vocifera negli ultimi mesi, un modder ha voluto eseguire The Legend of Zelda Breath of the Wild in 8k con Ray Tracing. Il risultato, come spesso capita di assistere, è a dir poco stupefacente, con effetti visivi assurdi.

La versione del titolo è quella per Wii U eseguita tramite l’emulatore CEMU, ovviamente vi lasceremo il video dalla durata di circa 10 minuti proprio qui di seguito proveniente dal canale YouTube Digital Dreams. Oltre allo shader RTGI utilizzato, il creatore ha anche applicato la mod REVO reshade Redux che elimina il forte contrasto e la saturazione.

Difficilmente vedremo Zelda Breath of the Wild con questa qualità su una console targata Nintendo, l’unico modo ad oggi è emularlo. Ciò non toglie che in futuro magari l’azienda nipponica possa pensare a questa evoluzione proponendo qualcosa di simile. Insomma, dovremo aspettare e vedere cosa ci riserverà il futuro. In attesa di quell’ipotetico momento vi invitiamo a seguire le nostre pagine per scoprire tutte le eventuali novità a riguardo, specialmente su Nintendo Switch Pro.