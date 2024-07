Zenless Zone Zero: tutti i trucchi e consigli

Hoyoverse ci riprova e con Zenless Zone Zero ha deciso di portare nuovamente sul mercato un gioco di ruolo action in grado di piacere a tutti, grandi, piccini e persone che non hanno mai provato il genere prima, sfruttando ancora una volta le bellezze dell’estetica da film animato. Montagne di personaggi, combattimenti action al cardiopalma e tante mappe da esplorare, però, potrebbero non bastare al giocatore medio, che si ritrova comunque a dover interagire con un sistema di gioco tutto nuovo; è qui che entrano in gioco i trucchi! Vediamo insieme tutti i trucchi di Zenless Zone Zero, il nuovo interessante prodotto di Hoyoverse!

Zenless Zone Zero: tutti i trucchi

Purtroppo quando parliamo di trucchi e di videogiochi free to play c’è sempre una brutta notizia da dare: no, purtroppo non esistono trucchi a cui potersi appoggiare, specie se intendiamo questi come combinazioni di tasti o codici da inserire.

Per quanto esistano dei codici con cui ottenere risorse gratuite di trucchi canonici non ne esistono; ci sono però delle strategie che se implementate all’interno della propria routine permettono di guadagnare sempre più risorse, offrendo contemporaneamente un vantaggio di grande entità.

Esplorare, esplorare, esplorare

Per quanto l’esplorazione non sia ai livelli di Genshin Impact, il mondo di gioco di Zenless Zone Zero è pieno di segreti, di missioni e di eventi; tutto questo significa che il giocatore, attraverso l’esplorazione, è incitato a scoprire sempre più del mondo che ha attorno.

Ogni buon giocatore dovrebbe dedicare del tempo a esplorare le mappe del gioco perché solo in questa maniera è possibile incappare in missioni secondarie o eventi che possono offrire, oltre a sfide uniche, anche ricompense di vario genere e risorse extra; fortunatamente la mappa, in questo genere di situazioni, risulterà molto più utile del previsto per capire cosa fare e dove andare.

Attento a dove spendi i tuoi soldi

In ZZZ la valuta premium è chiamata “policromo” e, come abbiamo già visto ad esempio in Genshin o in un altro milione di videogiochi gacha, è utilizzabile per ottenere nuovi personaggi attraverso il sistema Gacha o per velocizzare alcune tipologie di azioni.

È molto facile farsi venire la voglia di impiegare risorse per pullare fuori personaggi dal banner standard ma, il nostro consiglio, è quello di evitare, specie per il momento. Questo perché è probabile che il banner standard rimanga costante nel tempo portando sempre a ottenere gli stessi agenti di grado S, che probabilmente saranno anche i più inflazionati.

Quello che bisogna fare per spendere in maniera intelligente i propri soldi è questo: acquistare gli encrypted master tape, ovvero una risorsa che permette di pescare personaggi da un qualsiasi banner evento disponibile in quel momento.

Il vantaggio è chiaro: i personaggi rari presenti all’interno del banner standard saranno, probabilmente, i personaggi comuni o non comuni presenti all’interno dei banner a tempo limitato!

Ottimizzare la stamina per farmare è importante

In ogni gioco free to play e gacha che si rispetti è quasi sempre presente la stamina, l’ennesima risorsa da tenere d’occhio per poter eseguire tutta una serie di azioni. In ZZZ la stamina è importante per eseguire le azioni all’interno dello HIA Club, ovvero l’hub attraverso cui è possibile farmare determinati materiali.

Poiché il massimo di Stamina che è possibile avere all’interno del gioco è pari a 240, utilizzare la stamina fin da subito è molto importante per evitare di accumularne altre con il normale gameplay finendo per sprecare quella iniziale. In questa maniera si prolunga di molto il periodo di tempo in cui è possibile giocare liberamente senza doversi fermare a farmare per alcuna motivazione.

Un caffè per della batteria gratis, grazie

Rimaniamo sempre in argomento stamina per parlare del fatto che, in questo gioco come nella vita reale, il caffè è veramente un salvavita. In Zenless Zone Zero, infatti, è possibile fermarsi in caffetteria per ordinare un caffè per qualche spicciolo ottenendo in cambio ben 60 punti batteria; questi ultimi, come abbiamo visto sopra, sono utilizzabili per farmare comodamente materiali!