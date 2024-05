Zotac è pronta a sfidare Steam Deck con una console portatile OLED, ecco le specifiche

Zotac sta per presentare una novità nel mercato dei dispositivi per il gaming portatili: si tratta del Zotac Zone. Questo nuovo dispositivo vanta un display OLED da sette pollici Full HD, touch screen e ad alta frequenza di aggiornamento, nonché grilletti regolabili a due livelli. Queste caratteristiche potrebbero distinguere il Zotac Zone in un mercato affollato, dove già figurano Steam Deck e Nintendo Switch come principali concorrenti con schermi OLED.

Cannot get X.com oEmbed

Altri dettagli sul Zotac Zone saranno svelati durante l'apparizione dell'azienda al Computex la prossima settimana. Tuttavia, Zotac ha annunciato che al momento saranno presenti solo prototipi funzionali dell'handheld, quindi il lancio ufficiale non è ancora imminente.

Nel frattempo, le rivalità nel settore si intensificano: Asus ha in programma di lanciare il ROG Ally X il 2 giugno, mentre circolano voci secondo cui Lenovo starebbe lavorando a una versione "Lite" del suo Legion Go. Ciò evidenzia un panorama in continuo sviluppo per i dispositivi di gaming da portare sempre con sé.

Aggiornamento: sembrerebbe che VideoCardz.net abbia ottenuto le specifiche anzitempo. Ve le riportiamo di seguito: