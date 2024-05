ASUS ROG Ally X: trapelate le specifiche ufficiali

Poche ore fa Videocardz ha diffuso quelle che dovrebbero essere le specifiche ufficiali della nuova console portatile ASUS ROG Ally X, confermando molte delle ipotesi circolate finora. La nuova proposta di ASUS si posiziona come opzione premium rispetto all'attuale ROG Ally, con la quale condivide alcune specifiche importanti. Detto questo, la nuova Ally X vanta dei miglioramenti importanti in alcuni settori chiave che la rendono un'opzione decisamente più interessante, in particolare perchè risolve uno dei problemi principali della versione "non X": la batteria.

Tra le componenti che rimangono invariate troviamo la APU Ryzen Z1 Extreme con 8 core Zen4 e 12 unità di calcolo RDNA3, già sufficientemente potente per alimentare anche il nuovo modello. Ci si poteva aspettare qualcosa di più dallo schermo, che invece rimane lo stesso Full-HD da 7 pollici con refresh rate di 120 Hz e 500 nit di luminosità.

Ora passiamo agli aggiornamenti.

Specifiche aggiornate

Le novità riguardano principalmente l'hardware interno, in particolare la batteria. Uno dei problemi più comuni segnalati per il modello del 2023 era proprio la scarsa autonomia dovuta all'unità da 40 Wh. Con il nuovo ROG Ally X, ASUS ha raddoppiato la capacità della batteria portandola a 80 Wh, garantendo così una durata molto maggiore (in particolare se si considera che schermo e processore rimangono invariati, quindi i consumi dovrebbero essere molto simili).

Un altro aggiornamento significativo consiste nella RAM. Il nuovo ROG Ally X sarà dotato di 24GB di memoria LPDDR5(X)-7500, un notevole aumento rispetto ai 16GB di LPDDR5-6400 del modello attuale. Questo incremento non solo aggiunge 8GB di capacità, ma offre anche una larghezza di banda maggiore, in linea con quella del Legion Go, il che dovrebbe migliorare le prestazioni della GPU integrata.

ASUS ha inoltre confermato che la sua nuova console portatile sarà leggermente più pesante, con un peso di 678 grammi e un po' più spessa (3,69 cm rispetto ai 3,24 cm del modello precedente). Il connettore per la GPU esterna ROG XG Mobile è stato sostituito da una porta USB4 Type-C, che supporta DisplayPort 1.4 e Power Delivery 3.0.

Il nuovo design della ROG Ally X include anche miglioramenti al sistema di raffreddamento. ASUS ha aggiornato la ventola, rendendola il 23% più piccola e con alette il 50% più sottili, pur aumentando il flusso d'aria del 10%. La console presenta anche un nuovo "Precision D-Pad" valutato per 5 milioni di cicli che, secondo ASUS, dovrebbe garantire una maggiore precisione nei comandi.

Riepilogo specifiche:

APU : AMD Ryzen Z1 Extreme

: AMD Ryzen Z1 Extreme Schermo : 7″ FHD 120Hz

: 7″ FHD 120Hz Batteria : 80 Wh

: 80 Wh SSD : Supporto M.2 2280

: Supporto M.2 2280 Memoria : 24GB LPDDR5X-7500

: 24GB LPDDR5X-7500 Peso : 678 g

: 678 g Dimensioni : 28.0 × 11.4 × 3.7 cm

: 28.0 × 11.4 × 3.7 cm Chassis : scocca nera con design più ergonomico

: scocca nera con design più ergonomico Porte: USB3.2 Type-C Gen2 + USB4 Type-C

La presentazione andrà in scena al Computex di giugno, quindi dovremo aspettare ancora un po' per vederla in azione. Il produttore non ha ancora confermato il prezzo che, stando alle ipotesi circolate finora, è molto probabile che costi più di 699€.