La versione economica del Lenovo Legion Go potrebbe essere in arrivo

Il mondo dei dispositivi portatili per il gaming sta diventando sempre più competitivo e affollato. Tra le novità più amate spicca il Lenovo Legion Go, che ha suscitato grande interesse grazie alla sua capacità di eseguire giochi per PC Windows con requisiti di sistema elevati. Grazie al chipset AMD Z1 Extreme, il Lenovo Legion Go offre prestazioni impressionanti, sebbene il compromesso da accettare sia un'autonomia massima di 3 ore.

Questo dispositivo si distingue per il suo ampio schermo da 8.8 pollici, ideale per giochi pensati per schermi più grandi come monitor e TV. A quanto pare, tuttavia, Lenovo potrebbe presto lanciare una versione più compatta e potenzialmente più economica, ovvero Lenovo Legion Go Lite. Anche se i dettagli esatti sulle specifiche e le modifiche apportate sono ancora sconosciuti, il suffisso "Lite" suggerisce modifiche come uno schermo leggermente più piccolo e, forse, una rimozione dei joystick estraibili in stile Nintendo Switch Lite, puntando a un pubblico che cerca un'opzione più economica senza sacrificare troppo in termini di potenza.

Il Lenovo Legion Go Lite continuerà a utilizzare la stessa gamma di chipset Z1 di AMD della versione originale, pur introducendo alcuni miglioramenti. È probabile che questi includano riduzioni di peso e dimensioni, e una configurazione più semplice che potrebbero abbassare il prezzo rispetto al modello attuale che costa 799€.

Il progresso nel campo dei chipset e l'efficienza energetica degli stessi continuano a spingere lo sviluppo di dispositivi potenti dal design sempre più compatto. Ci si aspettano ulteriori innovazioni nella tecnologia dei chipset da parte di AMD, il che potrebbe introdurre ulteriori migliorie nei dispositivi come Lenovo Legion Go e concorrenti in un futuro immediato.

Nonostante al momento non si sappia quali siano nel dettaglio le specifiche, secondo quanto riferito non dovrebbe mancare molto prima che Lenovo decida di presentare ufficialmente il modello Lite.