Vuoi avere successo come influencer? Le cose non vanno come sognavi? Il canale non cresce, non riesci ad avviare collaborazioni di successo? Oggi ti spieghiamo qual è la soluzione ai tuoi problemi.

Da 10 anni Roberto Buonanno è manager e stratega dietro le quinte dei più importanti influencer italiani, titolare tra le svariate cose anche di Tom’s Network, l’agenzia di management più innovativa d’ Italia.

Oggi ti sveliamo i dieci motivi per i quali è fondamentale per uno YouTuber entrare a far parte di un MCN – un network Youtube.

Un MCN o Multi Channel Network, ovvero un’organizzazione che offre assistenza al proprietario di un canale curando servizi come: marketing, strategie di contenuto, produzione, collaborazioni ecc. Quando entri a far parte di un MCN, non devi pagarlo di tasca tua. Il Network percepisce i compensi direttamente da YouTube, ovvero trattiene una percentuale in cambio di certi servizi, che poi andremo a descrivere nel dettaglio.

Perché dovresti lasciare una parte delle tue commissioni ad un network? Oggi i più grandi YouTuber al mondo fanno parte di un MCN. Ti spieghiamo quindi cosa si cela dietro a questa scelta, analizzando i dieci motivi per cui è fondamentale affiliarsi ad un network per avere successo su YouTube.

10 motivi per affidarsi a un Network

1. Distribuzione e Marketing

Attirare i primi iscritti è la parte più difficile. Specialmente durante i tuoi primi passi, all’inizio della tua attività su YouTube, far crescere il tuo canale, potrebbe essere complesso. Un network è fondamentale in questo momento, infatti ti da la spinta necessaria per un lancio in grande stile. Noi con Tom’s Network abbiamo fatto crescere moltissimi talent partiti da zero. Un esempio su TikTok sono “Ale e Piè” che sono passati da 0 ad un milione e mezzo di follower in pochi mesi.

2. Collaborazioni

All’interno di un network si fa community: noi ad esempio abbiamo gruppi Telegram e gruppi Facebook utili a creare rapporti fra i talent. I nostri talent manager creano le giuste sinergie fra i vari personaggi, sinergie importanti per dar vita a collaborazioni di spessore che vi aiuteranno ad emergere. Quella dell’influencer è una carriera nuova, spesso ti sentirai solo! All’interno di un network questo non accade, perché hai la possibilità ogni giorno di confrontarti con persone che stanno affrontando le tue stesse difficoltà, un’occasione unica per imparare i segreti del mestiere.

3. Strategie di contenuto

Lavorando con tutti i più grandi influencer italiani, sappiamo benissimo le strategie che li hanno condotti al successo. Confrontarti con un team di esperti, ti darà quella giusta spinta che raramente avrai da solo. Potrai partire avvantaggiato, perché hai già in mano tutti gli strumenti e i segreti per avere successo! Il Network ti seguirà passo a passo, eviterai così tantissimi errori e imboccherai fin da subito la strada giusta!

4. Migliore produzione

I nostri talenti hanno a disposizione studi e attrezzatura che spesso da soli non avrebbero. Ad esempio ai gamer abbiamo spesso fornito videogiochi in anteprima, ancora prima che uscissero, vantaggi che da solo potresti faticare a ottenere.

5. Gestione del copyright

Appena farai un po’ di successo, ci sarà chi è pronto a copiare i tuoi contenuti, ricaricando magari una tua live e guadagnando sulla tua immagine. Il network YouTube ha degli strumenti automatici e manuali, strumenti di content ID, che individuano chi copia il tuo contenuto, punendolo con un copy restrict o addirittura facendoti monetizzare sul suo video.

6. Branding integration e sponsorship

Uno dei lavori fondamentali di un network YouTube è quello di trovarti dei lavori. Il network ti trova le prime sponsorship, i primi introiti alternativi che avrai oltre alle classiche entrate di YouTube. Il network ti organizza delle collaborazioni di prestigio che ti fanno fare il salto di qualità fin da subito!

7. Più budget

A volte succede che un talent ha un’idea pazzesca, ma non ha i fondi per realizzarla. Un network forte può finanziare i progetti in cui crede ci sia un bel potenziale.

8. Fonti di reddito alternative

Grazie ad un network potrai creare progetti ambiziosi, come la stesura di un tuo libro, che oltre a portarti molto lustro sarà una fonte di reddito alternativa. Il network ti seguirà nella produzione del tuo merchandising, altra fonte di reddito significativa, prodotti e licenza, di tutto e di più.

Si, potresti fare tutto da solo, ma allora vuoi fare l’influencer o il commerciale? Vuoi diventare un influencer o un social media manager?

Non puoi essere un tuttologo, devi affidarti per ogni cosa a un esperto differente. Nel network troverai un team di professionisti pronti a consigliarti e seguirti in ogni tuo passo. Tu dovrai solo concentrati nel far bene il tuo lavoro, ovvero a creare contenuti di successo.

9. Accesso a strumenti e tecnologie di altissimo livello

Con il network hai a disposizione servizi esclusivi, come librerie musicali e tool strategici, licenze che fuori dal network paghi. Insomma, avrai a disposizione fin da subito tutti gli strumenti di un influencer professionista.

10. Serenità

Il punto che riteniamo più importante è proprio questo: la serenità. Stare in un network dà tanta serenità, perché sai di avere dei professionisti che ti curano in tutto, dal punto di vista tecnico a quello fiscale.

Immagina di avere successo con il tuo canale, un giorno arriva qualcuno e cancella tutti i tuoi contenuti… Cosa fai da solo? Unicamente grazie a un network YouTube ben strutturato, puoi dormire tranquillo, perché sarai protetto da ogni inconveniente!

Allora? Vuoi diventare un Influencer? Vuoi essere seguito da un team di professionisti che faranno la differenza nel tuo Business online? Contattaci!