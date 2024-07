Contenuti IA che usano le tue foto? Ora su YouTube puoi chiedere di rimuoverli

YouTube ha introdotto una modifica nelle sue Privacy Guidelines che permette agli utenti di richiedere la rimozione di contenuti generati da intelligenza artificiale che imitano il loro aspetto o la loro voce. Questa decisione è stata rivelata a seguito di un aggiornamento silenzioso delle linee guida avvenuto il mese scorso, ma è diventata di dominio pubblico solo recentemente grazie a un report di TechCrunch.

L'uso di AI per "modificare o creare contenuti sintetici che sembrano o suonano come te" è ora considerato da YouTube come una possibile violazione della privacy piuttosto che una questione di disinformazione o violazione del diritto d'autore. Gli utenti che desiderano la rimozione di tali contenuti possono, quindi, compilare una richiesta, anche se ciò non assicura necessariamente l'eliminazione del contenuto dal sito.

Come funziona la richiesta?

YouTube valuterà diversi fattori prima di decidere sulla rimozione: se il contenuto è stato esplicitamente dichiarato come "alterato o sintetico", se la persona interessata può essere unicamente identificata e se il contenuto è realistico. Un ulteriore elemento di ambiguità è rappresentato dalla possibilità che il contenuto venga considerato come parodia, satira o possieda un interesse pubblico, fattori questi che introducono variabili interpretative significative nell'applicazione delle regole da parte di YouTube.

Le richieste di rimozione verranno accolte solo se presentate direttamente dalla parte interessata. In casi eccezionali, quali persone senza accesso a internet, minori di età o decedute, saranno prese in considerazione richieste presentate da terzi.

In caso di accettazione della richiesta, l'utente che ha caricato il video riceverà un preavviso di 48 ore per modificare o rimuovere il contenuto problematico. Se non viene rispettato il termine, il video sarà soggetto a ulteriori valutazioni da parte del team di YouTube.

Se un video viene rimosso per violazione della privacy, l'upload di una nuova versione che include le stesse persone è vietato. YouTube enfatizza la sua serietà nella protezione della privacy degli utenti e sospenderà gli account che violano questa politica.

Resta aperta la questione su quanto efficacemente YouTube implementerà queste direttive nella pratica. La piattaforma, di proprietà di Google con notevole interesse nel settore AI, potrebbe adottare un approccio meno rigoroso nella rimozione dei contenuti AI problematici rispetto alle violazioni di copyright, sebbene l'aggiunta di tali disposizioni rappresenti un passo nella direzione giusta.

L'obbligo di divulgare i contenuti AI realistici inserito da YouTube a marzo fa parte dell'iniziativa di AI responsabile avviata lo scorso anno. Queste misure evidenziano l'attenzione crescente verso le potenziali problematiche legate all'uso dell'intelligenza artificiale nelle piattaforme di condivisione video.