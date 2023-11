130€ di sconto su Tapo RV30 Plus, il robot aspirapolvere per la casa domotica

Il Black Friday 2023 è finalmente iniziato: nella nostra rassegna stampa vi stiamo segnalando quelle che sono le migliori offerte in tempo reale, ma è spuntata una promozione che merita un'attenzione particolare. L'innovativo robot aspirapolvere lavapavimenti TP-Link Tapo RV30 Plus, infatti, è ora disponibile su Amazon a un prezzo imperdibile! Questo prodotto, dotato di una potenza di aspirazione di 4200Pa e una batteria da 5000mAh, offre una pulizia profonda e duratura: il prezzo originale era di 499,99€, ma grazie all'offerta attuale, è possibile acquistarlo a soli 369,99€.

TP-Link Tapo RV30 Plus, chi dovrebbe acquistarlo?

L'acquisto dell'aspirapolvere robot TP-Link Tapo RV30 Plus è vivamente consigliato principalmente a due tipi di utenti: coloro che necessitano di una pulizia profonda della propria abitazione poiché dotato di una spazzola ad alta potenza che elimina qualsiasi tipo di detrito, e a coloro che desiderano semplicemente avere un aiuto nella pulizia quotidiana, dato il grande sacchetto per la polvere che permette al robot di svuotare la pattumiera automaticamente e solo ogni 70 giorni richiederà il vostro intervento.

La mappatura accurata dell'ambiente permette di non dover monitorare la pulizia, mentre i comandi vocali vi danno la possibilità di controllare il robot semplicemente parlando. Dal punto di vista tecnico l'aspirapolvere robot TP-Link Tapo RV30 Plus vanta tra le sue caratteristiche predominanti la potenza di aspirazione di 4200Pa, che gli consente di pulire in profondità anche i tappeti, e la batteria da 5000 mAh, che garantisce fino a 5 ore di pulizia continua.

Insomma, l'offerta per il TP-Link Tapo RV30 Plus è un'occasione da non perdere. Grazie alla sua tecnologia avanzata, potenza di aspirazione e la possibilità di svuotare automaticamente la pattumiera, questo robot aspirapolvere è l'alleato perfetto per mantenere pulita la tua abitazione. Non perdere questa occasione di acquistarlo a un prezzo scontato di 369,99€, invece del suo prezzo originale di 399,99€.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, ad approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

