Offerta Black Friday per Assassin's Creed Mirage PS5 (-20%)

Continua la nostra rassegna di offerte di questo Black Friday 2023 e, se siete a caccia di ottimi videogame, allora decisamente non potete perdervi questa offerta dedicata ad Assassin's Creed Mirage che, nella sua esclusiva Launch Edition per PS5, è finalmente in offerta su Amazon a soli 39.99€, rispetto al prezzo originale di 49.66€. Parliamo di uno sconto del 20%, su di un'edizione che, oltre al gioco, include anche una bella mappa di Bagdad, un set di tre litografie, ed una missione bonus ispirata alla favola de "I quaranta ladroni"! Insomma: un affare!

Assassin's Creed Mirage, chi dovrebbe acquistarlo?

La Launch Edition di Mirage si presenta come l'opzione imperdibile per gli appassionati della serie Assassin's Creed. A nostro avviso, questa edizione esclusiva, creata da Ubisoft appositamente per Amazon, si inserisce come alternativa alla più nota Deluxe Edition e, per certi versi, la supera di parecchie spanne, visto che non solo si propone ad un prezzo più basso, ma contiene anche dei bonus decisamente più affascinanti.

Come detto, infatti, la "Launch Edition" non include i classici contenuti digitali (che sono il fulcro dell'edizione Deluxe), bensì un set di litografie ispirate al gioco e una mappa cartacea della città di Baghdad. Parliamo, quindi, di autentici oggetti "fisici", assenti nelle altre edizioni e sicuramente più allettanti per i veri collezionisti e fan sfegatati del marchio Assassin's Creed.

In conclusione, questa è davvero un'ottima opportunità per tutti gli appassionati della saga Ubisoft, ma anche per chi è alla ricerca di un buon titolo adventure, e va anche considerato che si tratta del primo sconto in assoluto per questa edizione che, a nostro giudizio, è certamente un motivo in più per effettuare l'acquisto!

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, ad approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

