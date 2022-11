Continua la nostra rassegna di quelle che sono le migliori offerte del Black Friday 2022 di Amazon i cui sconti, come saprete, di concluderanno con la giornata di oggi, salvo poche promozioni che potrebbero durare fino a lunedì, ovvero al giorno del tradizionale Cyber Monday.

Meglio quindi approfittarne, acquistando quello che vi occorre grazie ai ricchissimi sconti di questo Black Friday 2022, nella cui selezione rientra ora anche uno splendido prodotto dedicato all’igiene dentale, ovvero l’ottimo spazzolino elettrico Oral-B iO Series 6N! Un prodotto davvero ottimo che, dal prezzo di partenza della bellezza di 249,99€, è oggi in sconto addirittura a soli 99,99€!

Stiamo parlando di un affare con il 60% di sconto, ovvero di un risparmio della bellezza di 150 euro, grazie al quale potrete portarvi a casa uno spazzolino elettrico con tutti i crismi, forte della migliore tecnologia attualmente sul mercato!

Oral-B iO Series 6N, infatti, è uno dei modelli della gamma iO del brand, subito resasi famosa per l’inclusione, al proprio interno, di una sofisticata intelligenza artificiale che, monitorando la pulizia, ed interagendo con l’utente tramite app connessa, vi permetterà di ottenere una pulizia dei denti sempre migliore, e sempre più profonda!

A fare la differenza è anche lo splendido schermo interattivo che, esprimendosi attraverso una serie di animazioni, vi permetterà di ricevere informazioni importanti da parte dello spazzolino, che si premurerà di informarvi in tempo reale su pressione della spazzolatura, durata ed altri fattori, provvedendo anche a fornirvi qualche utile consiglio su come migliorare le performance di pulizia.

Non solo, perché Oral-B iO Series 6N è anche dotato di una delle nuove e rivoluzionarie testine rotonde, progettate da Oral-B per rendere la pulizia profonda ma delicata, grazie ad un”incredibile esperienza di spazzolamento che, non solo vi aiuterà a sbiancare il vostro sorriso, ma eviterà anche situazioni spiacevoli come abrasione sulle gengive e sanguinamento.

Dotato di 5 modalità intelligenti, e di un sensore di pressione migliorato, che vi avviserà non solo nel caso in cui la pressione sui denti sia troppa, ma anche qualora essa sia insufficiente, Oral-B iO Series 6N è, in sostanza, ben più che un comune spazzolino elettrico, ed è per questo che ve ne suggeriamo immediatamente l’acquisto, specie considerato questo incredibile prezzo scontato!

