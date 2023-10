150€ di cashback acquistando una soundbar Samsung, ecco come!

Le soundbar sono tra i dispositivi più utili da avere in casa per tutti gli amanti del cinema, dato che consentono di migliorare nettamente l'esperienza di ascolto di film e serie tv. Ebbene, se state pensando di acquistarne una vi consigliamo di dare uno sguardo alla nuova promozione di Monclick, che vi permetterà di ottenere un rimborso fino a 150€ su una soundbar a vostra scelta!

Fino al 29 ottobre, infatti, acquistando una soundbar Samsung Serie Q, appartenenti alla nuova gamma 2023, vi basterà accedere al sito dedicato e registrare i dati richiesti entro 15 giorni dalla data di consegna del prodotto. Dopodiché, entro 45 giorni dalla ricezione dell'email di convalida della promozione riceverete il rimborso direttamente nel vostro conto corrente.

Soundbar Samsung Serie Q, chi dovrebbe acquistarle?

Le soundbar della Serie Q di Samsung, essendo state rilasciate sul mercato da pochissimo, presentano alcune delle tecnologie più innovative del settore. Si tratta, dunque, di prodotti ideali per chi è alla ricerca di una delle migliori soundbar sul mercato e soprattutto per chi è in possesso di una smart TV Samsung, che ne ottimizzerà ulteriormente le prestazioni.

In particolare, vi consigliamo la soundbar Hw-q600c, in offerta a 344,99€ invece di 499,99€ e perfetta per chi desidera un modello dotato di subwoofer e di audio a 3.1.2 canali. Potrete godere, infatti, di un audio Dolby Atmos 3D, che vi farà percepire i suoni come se provenissero da ogni direzione, dando vita a un'esperienza di ascolto coinvolgente. Si tratta di una soluzione ottima non solo per gli amanti del cinema, ma anche per i videogiocatori, dato che l'audio dei vostri titoli preferiti sarà riprodotto con una potenza e qualità senza precedenti.

L'ammontare del cashback offerto da Monclick dipenderà dal modello che sceglierete: per la Hw-q600c sarà di 50,00€, mentre per le Hw-q800c e Hw-q700c sarà di 150,00€, per cui resta a voi scegliere il modello che preferite. In ogni caso, potete trovare tutti i dettagli sulla promozione nella pagina dedicata ai termini e condizioni.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Monclick dedicata alle soundbar Samsung Serie Q, dove potrete scoprirle tutte e approfittare delle offerte. Vi invitiamo, però, approfittarne il prima possibile, dato che l'offerta terminerà il 29 ottobre.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Vedi su Monclick

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!