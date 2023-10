Philips Hue, fino al 25% di sconto acquistando due o più prodotti

I migliori sistemi di illuminazione smart possono davvero fare la differenza nel creare il giusto livello di illuminazione e l'atmosfera perfetta per ogni occasione, dalle luci soffuse, ideali per rilassarsi, alle strisce LED, per creare magici giochi di luce. In commercio ne esistono di diverse tipologie e marche, ma un posto d'onore spetta agli spettacolari prodotti della linea Philips Hue, che potrete acquistare sfruttando sconti fino al 25%.

Per aderire alla promozione vi basterà inserire nel carrello almeno due prodotti, così avrete uno sconto del 15%. Per massimizzare il risparmio, però, vi consigliamo di aggiungere il centro di controllo Hue Bridge: in questo modo, infatti, lo sconto sarà del 25%! Grazie a Bridge potrete controllare facilmente il vostro sistema Hue anche con i comandi vocali, rendendone l'utilizzo incredibilmente semplice e comodo. Si tratta di promozioni da cogliere al volo, data la qualità assoluta di questi prodotti, per cui vi consigliamo di fare i vostri acquisti il prima possibile.

Offerte Philips Hue, perché dovreste approfittarne?

La linea di prodotti Philips Hue è incredibilmente vasta e spazia dalle lampadine alle strisce LED, passando per faretti, lampade e molto altro. Ad esempio, se volete entrare in questo mondo vi consigliamo come primo acquisto le 2 lampadine dimmerabili connesse in grado di sviluppare sia luce bianca che colorata, per creare il giusto livello di illuminazione in ogni ambiente, permettendovi anche di scegliere liberamente le combinazioni di colori che preferite. Da sole hanno un prezzo di 109,90€, ma potrete risparmiare fino al 25% acquistando altri prodotti.

Ad esempio, potreste pensare di associare alle lampadine il bellissimo kit base Gradient Lightstrip da 2 metri, una striscia LED perfetta per i collezionisti, che così potranno mettere in risalto i pezzi più pregiati della propria raccolta. Si tratta di un'ottima soluzione anche per il profilo dei mobili e il retro di TV e PC, perché vi permetterà di creare divertenti giochi di luce che renderanno ancora più piacevole guardare un film o immergersi in una sessione di gioco; per questo, le consigliamo agli amanti del cinema e dei videogiochi. Lo starter kit ha un costo di 159,90€, ma anche in questo caso potrete risparmiare acquistando altri prodotti della linea Hue di Philips.

Va poi aggiunto che, anche se i prezzi sopra indicati non sono scontati, lo diventeranno nel momento stesso in cui metterete nel carrello almeno due prodotti. Tuttavia, lo sconto può variare dal 15% al 25%, per cui è difficile prevedere quanto effettivamente andrete a risparmiare, proprio perché dipende dal tipo e dal numero di articoli che desiderate acquistare.

Ciò detto, vi rimandiamo alla , dove potrete scoprire le altre caratteristiche dei prodotti in offerta. Vi invitiamo, però, a farlo il prima possibile, dato che le scorte o la promozione stessa potrebbero terminare a breve.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Vedi offerta su Philips

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!