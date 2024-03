5GB di spazio cloud gratis ti bastano? [SONDAGGIO]

Apple è al centro di una nuova controversia legale, che la vede accusata di limitare lo spazio di iCloud per il proprio profitto. Il servizio cloud dell’azienda infatti offre solo 5GB gratuitamente, che sono pochi se confrontati con i concorrenti più conosciuti. Gli utenti Apple che vogliono è usare il servizio, dunque, devono pagare un abbonamento che leggermente più costoso rispetto, ad esempio, a quello di Google One.

A rendere più complicata la situazione c’è il fatto che per il backup di iPhone praticamente non ci sono alternative, e se si vogliono includere tutti i dati dell’iPhone nel backup, allora 5GB di cloud storage finiscono in fretta. Ma è sicuramente possibile fare il “backup semplice” dello smartphone e restare entro i limiti prestabiliti.

Sicuramente è una buona occasione per domandarsi se 5GB di spazio online sono sufficienti. La risposta è probabilmente “dipende” da cosa vuoi farci e da come vuoi usare il tuo cloud storage. Quindi ognuno avrà la sua personale risposta.

C’è chi usa il cloud solo per la raccolta fotografica, con prodotti come Google Foto o simili. Chi invece ci tiene tutti i documenti sincronizzati, con prodotti come OneDrive o DropBox. Chi ci tiene solo una versione dei backup, e ci sono tante altre possibili situazioni. In ogni caso sembra 5GB gratis rappresentano proprio il minimo, e insieme ad Apple sono pochi i fornitori che non offrono maggiore spazio gratuito.