600€ di sconto su questa combo iRobot per una pulizia perfetta come la faresti tu

Se siete ossessionati dalla pulizia approfondita, preferireste probabilmente farla manualmente, ma ci saranno certamente momenti in cui avrete poco tempo per dedicarvi a questo compito. In queste situazioni, la tecnologia moderna può esservi di grande aiuto. Con prodotti come il Roomba j9 e il Braava jet m6 di iRobot, anche i più esigenti potrebbero trovare motivi validi per affidare la pulizia del pavimento a questi robot avanzati. Attualmente, iRobot offre questi due prodotti in combo a 899€, un prezzo inferiore rispetto ai 1.499€ precedenti.

Roomba j9 e Braava jet m6, chi dovrebbe acquistarli?

Acquistare questi due prodotti in combo presso iRobot presenta un notevole vantaggio economico, poiché reperirli separatamente altrove potrebbe rivelarsi più costoso, quindi approfittare di questa promozione è un'opportunità da non lasciarsi sfuggire.

La versatilità di questa combo è un altro punto forte. Potete decidere di far lavorare solo il Roomba j9, il robot aspirapolvere di iRobot che utilizza la tecnologia PerfectEdge per una pulizia accurata e efficiente, ideale per qualsiasi tipo di pavimento. Oppure, potete optare per il Braava jet m6, il lavapavimenti robotizzato che completa la pulizia con precisione e cura, usando il suo sistema di navigazione intelligente per coprire grandi aree in modo sistematico.

Questi prodotti sono quindi adatti per chi cerca la massima praticità. Con la possibilità di programmare i cicli di pulizia tramite app, potete gestire la pulizia della casa anche quando siete fuori. Inoltre, entrambi i robot sono dotati di tecnologia di mappatura intelligente, che consente loro di navigare attraverso gli ambienti e di adattarsi alle diverse condizioni del pavimento con facilità.

