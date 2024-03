800 Gbps: il nuovo record del cavo sottomarino che collega Europa e Stati Uniti

Cisco, in collaborazione con Microsoft, ha raggiunto un traguardo significativo nella storia della trasmissione dati. Attraverso Amitié, il cavo transatlantico lungo 6.234 chilometri che unisce gli Stati Uniti alla Francia da Boston a Bordeaux, le aziende sono riuscite a raggiungere una velocità di trasmissione dati pari a 800 Gbps. Questo risultato non solo rappresenta una pietra miliare per il settore delle telecomunicazioni, ma apre nuove prospettive per l'evoluzione della rete globale.

La rete di comunicazione Amitié conferma l'efficacia della piattaforma Cisco Ncs 1014, supportata dal Coherent Interconnect Module 8 (Cim 8) di Acacia, che sfrutta il processore di segnale digitale Jannu e un mix di tecnologie fotoniche avanzate. La disponibilità immediata di questi prodotti, già implementati in diverse reti, dimostra l'impegno dell'industria verso l'innovazione tecnologica e la capacità di rispondere alle crescenti esigenze di connettività.

La rilevanza dei cavi sottomarini per la connettività globale è ormai innegabile, visto che questi sono responsabili per circa il 90% dei collegamenti internet mondiali. L'incremento della domanda legata all'espansione del cloud, alla diffusione dei servizi IA e alla crescente adozione del lavoro ibrido, sottolinea l'importanza di potenziare le infrastrutture esistenti.

Questo progresso tecnologico non garantisce soltanto una maggior efficienza nella trasmissione dati su lunghe distanze, ma promette anche di migliorare l'accessibilità e la qualità dei servizi digitali a livello globale. L'impresa di Cisco e Microsoft rappresenta un fondamentale passo avanti verso un futuro in cui le reti di comunicazione sottomarine saranno sempre più cruciali per sostenere l'infrastruttura digitale del pianeta.