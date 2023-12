A Natale regala Spotify: 12 mesi al prezzo di 10!

Tra le persone a cui desiderate fare un regalo a Natale c'è un appassionato di musica, e desiderate sorprenderlo con un dono tanto originale quanto sicuramente apprezzato? In tal caso il nostro consiglio è di optare per un buono regalo per l'abbonamento annuale di Spotify Premium, che potete acquistare a soli 99,00€ su Amazon, risparmiando ben 20,00€!

Buono Spotify Premium, chi dovrebbe acquistarlo?

Il buono regalo di Spotify Premium rappresenta, senza dubbio, un ottimo regalo da fare a chiunque sia appassionato di musica e utilizzi attualmente la versione gratuita del servizio. L'abbonamento Premium, infatti, permette di godere di tantissime funzionalità e benefici in più rispetto a quello standard: innanzitutto è totalmente privo di pubblicità, ma permette anche di utilizzare skip illimitati, scaricare e ascoltare la musica in modalità offline, godere di una qualità sonora più elevata e molto altro.

Inoltre, la gift card offerta da Amazon è particolarmente conveniente perché permette di pagare 12 mesi di abbonamento al prezzo di 10, risparmiando, dunque, 20,00€. Il buono può essere riscattato entro 3 anni dalla fine dell'anno di acquisto semplicemente accedendo al proprio account Spotity da PC e inserendo il codice presente nel buono. Dopodiché, l'account verrà automaticamente convertito in Premium per i 12 mesi seguenti.

Insomma, parliamo di un'ottima opportunità, nonché l'unica attualmente sul mercato, per risparmiare sull'abbonamento di Spotify Premium, oltre che di un perfetto regalo di Natale per un amante della musica. Non possiamo, dunque, che consigliarvelo, soprattutto finché è disponibile su Amazon!

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprire tutte le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, ad aggiungerlo al carrello il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

