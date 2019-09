AEG/Electrolux FridgeCam Plus, la webcam smart che controlla le scadenze dei cibi in frigo

AEG ed Electrolux hanno presentato all'IFA FridgeCam Plus, una nuova versione della webcam nata dalla joint venture che, grazie all'IA SmarterAssist, può monitorare i cibi in frigo per tenerne sotto controllo qualità e freschezza, aiutandoci anche a fare una spesa più efficace.

FridgeCam Plus è la nuova versione della webcam smart presentata lo scorso anno e sviluppata in collaborazione da AEG ed Electrolux. Annunciata all’IFA di Berlino, questa nuova versione si avvale di SmarterAssist, un’IA sviluppata da Smarter, tiene d’occhio l’interno del nostro frigorifero, a un costo che è una frazione di quello delle soluzioni integrate.

FridgeCam Plus è dunque in grado di fornire tramite l’app un inventario dei contenuti del frigorifero e il tracking delle date di scadenza, nonché produrre liste della spesa aggiornate e link per l’acquisto online come ad esempio Amazon o Tesco. Il dispositivo è progettato per essere agganciato alla superficie dei ripiani presenti nella parte intera della porta del frigorifero ed è alimentato tramite batteria, poi ricaricabile via USB. ‎

In realtà la parte che riguarda la gestione delle scadenze è la meno innovativa, perché semplicemente FridgeCam Plus scansiona i codici a barre dei prodotti man mano che introduciamo il cibo nel frigo. La cosa davvero comoda invece è che i suoi algoritmi consentono di riconoscere il cibo, per avvisarci quando non è più in frigo o sta finendo. Basta farglieli vedere una volta e la webcam ricorderà per sempre il tipo di prodotto e ne seguirà la presenza in frigo, avvisandoci quando finisce il latte, lo yogurt, la frutta o qualsiasi altra cosa, preparando anche le liste per la spesa.

Inoltre la webcam ovviamente fornisce un’immagine di ciò che c’è nel frigorifero ma, sempre grazie all’intelligenza artificiale, alla capacità di riconoscere i prodotti e all’integrazione con altri sistemi di domotica come ad esempio Alexa o Google Assistant, l’utente potrà sapere in ogni momento cosa c’è in frigo, una funzione assai comoda ad esempio quando usciti dal lavoro si torna a casa e si scopre di non avere niente per cena. AEG/Electrolux FridgeCam Plus arriverà sul mercato italiano nel corso del 2020, a un prezzo non ancora ufficializzato.