149€ per non pulire mai più la piscina? Fatto

Siete stanchi di passare ore a pulire la piscina sotto il sole cocente o di affidarvi a costosi servizi di manutenzione? Oggi c’è una soluzione sorprendentemente economica ed efficiente che potrebbe cambiare la vostra routine estiva: AIPER Scuba 800. Con un prezzo di soli 149€, questo robot pulisci piscina rappresenta una vera rivoluzione nel settore, tanto conveniente da non richiedere nemmeno sconti o promozioni per risultare allettante.

Vedi offerta su Amazon

AIPER Scuba 800, chi dovrebbe acquistarlo?

AIPER Scuba 800 è pensato per chi desidera prestazioni elevate. Il suo innovativo design idrodinamico garantisce una buona pulizia ottimizzando la potenza necessaria per il movimento, offrendo così un’esperienza di pulizia automatizzata davvero completa. Grazie al funzionamento completamente senza fili, vi basterà premere un pulsante e immergerlo in acqua: il robot farà tutto il resto.

Non solo potente, ma anche pratico. Dopo aver completato il ciclo di pulizia o in caso di batteria scarica, il robot si parcheggia automaticamente vicino al bordo della piscina, facilitando il recupero grazie al gancio in dotazione. In più, si ricarica in sole 3 ore e offre fino a 90 minuti di pulizia continua: l’ideale per piscine fuori terra e interrate con fondo piatto. E con un’area di copertura fino a 860 piedi quadrati, il risultato sarà sempre impeccabile.

Infine, AIPER ha pensato anche alla portabilità: il suo sistema avanzato di drenaggio elimina l’80% dell’acqua in appena 15 secondi, rendendo il robot leggero e facile da riporre. E per garantirvi una maggiore tranquillità, il prodotto è coperto da una protezione di 1 anno. Con AIPER Scuba 800 a 149€, la pulizia della piscina non è mai stata così semplice, veloce ed economica.