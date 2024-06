Airbus presenta il drone Wingman, un assistente IA concepito per assistere gli aerei da combattimento

Airbus, il gigante Europeo dell'aerospazio ha partecipato all'International Aerospace Exhibition (ILA) di Berlino questa settimana presentando un modello a grandezza naturale del suo Wingman drone, un "supporto senza pilota per i jet da combattimento con equipaggio umano". Questi droni autonomi nascono allo scopo di supportare i piloti umani svolgendo compiti di ricognizione, rifornimento, funzioni radar o persino attaccando obiettivi nemici.

"La Luftwaffe ha espresso un chiaro bisogno di un velivolo senza pilota che voli e supporti le missioni dei suoi jet da combattimento con equipaggio prima che il Future Combat Air System diventi operativo nel 2040", ha spiegato Michael Schoellhorn, CEO di Airbus Defence and Space, in una dichiarazione. "Il nostro concept Wingman è la risposta a questa necessità".

Il Wingman è progettato per trasportare una varietà di carichi, con sistemi sensoriali opzionali, soluzioni di connettività, "soluzioni di collaborazione" e armamenti disponibili per il velivolo senza pilota. I compiti possono variare dalla ricognizione all’attacco di obiettivi o al miglioramento delle operazioni in ambienti a bassa visibilità.

Ovviamente, l'aereo non prenderà decisioni di targeting o lancerà attacchi autonomamente (ancora) – i piloti nei velivoli controlleranno il Wingman come "command fighters" conservando l'autorità decisionale finale. Il livello di autonomia e i dettagli su come i piloti controllano il Wingman non sono stati specificati durante la presentazione di Airbus.

Sebbene la Luftwaffe sia menzionata come interessata al Wingman, non è affatto chiaro se abbia piani per testarlo, tanto meno per utilizzarlo. Le dichiarazioni di Schoellhorn non aiutano a chiarire – il CEO ha solo affermato che lo sviluppo di Wingman permetterà ad Airbus di "offrire alla Luftwaffe una soluzione economica con le prestazioni di cui ha bisogno". Non è stato specificato se esista già un accordo.

Il drone Wingman è ancora nelle sue prime fasi di sviluppo e Airbus ci tiene a precisare che il modello presentato all'ILA di Berlino è solo un concept che non rifletterà esattamente le future versioni del drone.

Per dirlo con altre parole, anche se non tutto ciò che è stato mostrato verrà implementato nella produzione in serie, il modello esposto all'ILA Berlino servirà come base e catalizzatore per definire i requisiti progettuali di ogni generazione del Wingman.

In sostanza la tecnologia è richiesta e si trova in piena fase di sviluppo, ma non si può ancora definire pronta per la produzione "di massa". Detto questo, speriamo vivamente che non ci sia mai bisogno di affrettare la sua commercializzazione.