Portati in vacanza questa action cam a soli 52€: è piena di accessori

Con un'incredibile varietà di quasi 20 accessori, questa action cam è perfetta per ogni situazione e si adatta a qualsiasi utilizzo. Attualmente è disponibile con un doppio sconto, incluso un coupon del 25%, che la porta a un prezzo di soli 52€ circa, un affare per un modello che si distingue non solo per la sua ricca accessoristica, ma anche per la qualità video. Sebbene non possa competere con le migliori action cam che costano diverse centinaia di euro, offre comunque registrazioni in 4K e una stabilizzazione efficace.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 25% durante il checkout

AKASO EK7000, chi dovrebbe acquistarla?

La AKASO EK7000 è ideale per gli avventurieri e gli sportivi che desiderano catturare ogni momento delle loro imprese con una qualità discreta. La capacità di registrazione video in 4K a 30 fps e le foto da 20 MP rendono questa action cam perfetta per chi cerca immagini nitide e dettagliate, sia che si stia tuffando sotto l'acqua fino a 30 metri di profondità, sia che si stia scalando una montagna.

Inoltre, il telecomando da polso wireless amplifica la facilità d'uso, consentendo di controllare la camera a distanza, ideale per quando vi trovate in situazioni in cui non è possibile maneggiarla direttamente. Per coloro che non vogliono preoccuparsi della durata della batteria mentre sono immersi nelle loro avventure, la AKASO EK7000 viene fornita con 2 batterie ricaricabili da 1050 mAh ciascuna, assicurando fino a 90 minuti di registrazione video per batteria.

Questo, unito alla praticità del Wi-Fi e HDMI integrati per una facile condivisione e modifica del materiale girato, rende la AKASO EK7000 una scelta eccellente per gli amanti dell'azione che vogliono rimanere connessi e condividere le loro esperienze con gli altri. Che stiate pianificando un'escursione, una sessione di surf o uno sci sulla neve, questa action cam è pronta ad accompagnare tutti i vostri momenti di adrenalina.

Vedi offerta su Amazon