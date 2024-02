Come viene usata l'IA per migliorare audio, video e intrattenimento in genere

L’evento World of Samsung, tenutosi in questi giorni a Francoforte, ha permesso alla stampa europea di conoscere la nuova gamma di Samsung presentata in occasione di CES 2024 a Las Vegas. Per noi, invece, è stata l’opportunità di intervistare Alessio Cazzaniga, Head of Marketing & Retail AV di Samsung Electronic Italia.

Ovviamente, il focus è stato sull’intelligenza artificiale, una tecnologia sempre più trasversale che promette notevoli miglioramenti anche nel campo dell’audiovideo.

L'intelligenza artificiale è ormai un concetto ben scolpito nell'immaginario collettivo grazie ad applicazioni quali ChatGPT, Gemini o Midjourney. Può però non essere così immediato capire come essa possa applicarsi ai televisori a livello di immagine, di audio e di ottimizzazioni.

L'intelligenza artificiale è diventata una parola chiave nel settore della tecnologia. La nostra visione è che debba essere al servizio dell'utente finale e che la sua applicazione al mondo dei televisori possa segnare l'inizio di una nuova era per questi dispositivi.

Negli anni l'attenzione si è rivolta prima alla qualità del video, poi dell'audio, quindi al design. Successivamente è stata la volta delle Smart TV, con cui accedere a una varietà di contenuti. L'intelligenza artificiale rappresenta il prossimo passo in questa evoluzione, portando la televisione ben oltre il mero concetto di dispositivo di riproduzione.

In particolare, stiamo implementando l'IA nei nostri televisori col nuovo processore QN8 di terza generazione. Dotato di 512 reti neurali e di una velocità doppia rispetto ai modelli precedenti, analizza le abitudini dell'utente e ottimizza di conseguenza la riproduzione dei contenuti.

Grazie all'8K AI Upscaling Pro, il televisore può trasformare un segnale standard fino a 8K, mappando ogni parte dello schermo e lavorando in background per ricostruire le parti mancanti dell'immagine.

Un'altra funzionalità chiave di questo processore è l'AI Motion Enhancer Pro, particolarmente utile per gli eventi sportivi, e capace di migliorare i segnali in streaming, spesso non ottimali. Per esempio, può prendere un pallone da calcio o una pallina da tennis in movimento, i cui bordi solitamente non sono definiti, e renderla nitida come se ci si trovasse a bordo campo.

L'intelligenza artificiale poi aiuta a migliorare la leggibilità dei sottotitoli, rendendoli più uniformi e nitidi, grazie alla nostra tecnologia proprietaria.

Ora che abbiamo capito come funziona l’IA per quanto riguarda il video, c’è da capire come possa migliorare l’audio…

Un esempio significativo credo sia la nostra tecnologia OTS, acronimo di Object Tracking Sound. È stata sviluppata per arricchire l'esperienza sonora durante la visione di film, programmi televisivi o altri contenuti. E permette al suono di 'seguire' gli oggetti in movimento sullo schermo, grazie a dei diffusori posizionati in diverse parti del televisore.

L'innovazione più recente in questo ambito è l'OTS Amplifier, che amplifica le capacità dell'OTS offrendo un suono ancora più potente e coinvolgente. Questa tecnologia permette al televisore di adattare la propagazione del suono all'ambiente circostante, utilizzando dei microfoni per rilevare il riverbero e ottimizzare le impostazioni audio per un'esperienza avvolgente.

Un altro progresso significativo è il Voice Amplifier Pro, che grazie all'intelligenza artificiale analizza le scene e migliora la chiarezza del dialogo rispetto al rumore di sottofondo. Ad esempio, in una scena con due attori che parlano con sullo sfondo una battaglia o uno scontro tra supereroi, il Voice Amplifier Pro mette in primo piano il dialogo, garantendo che non venga offuscato dal rumore circostante.

Parallelamente, abbiamo introdotto innovazioni nel campo dell'accessibilità. L'anno scorso abbiamo lanciato il Relume Mode, che offre contrasti e forme più nitide per gli utenti con difficoltà visive. Da quest'anno sarà disponibile anche in modalità multischermo, permettendo di godere dei contenuti insieme a persone care con problemi visivi o auditivi.

Infine, l'IA ora può assistere coloro che hanno bisogno di leggere i sottotitoli, convertendo i testi in audio nella lingua madre dell'utente, nel nostro caso l'italiano.

L’intelligenza artificiale può anche migliorare il consumo energetico: in che modo?

L'applicazione SmartThings consente agli utenti di collegare e gestire tutti i dispositivi domestici, dalla cucina allo smartphone, alla lavatrice e oltre. L'IA analizza come questi dispositivi vengono utilizzati e il loro consumo energetico, adattando le loro funzioni in base alle abitudini quotidiane.

Per quanto riguarda i televisori, l'IA ha un ruolo cruciale nell'ottimizzazione del consumo energetico. Tramite sensori posizionati sul televisore, monitora se lo spettatore sta guardando un contenuto in condizioni di alta luminosità.

In base a queste informazioni, l'IA regola automaticamente le impostazioni suggerendo quelle ottimali per ridurre il consumo energetico senza compromettere l'esperienza visiva.

E per quanto riguarda il gaming?

Nel contesto del gaming, l'IA analizza le condizioni specifiche in cui si gioca, adattando il televisore in base alla tipologia di gioco. Ad esempio, per i giochi d'azione, l'IA può compensare eventuali deficit di fluidità delle console come Xbox o PlayStation, riducendo il lag.

Samsung ha sviluppato una modalità specifica che offre settaggi ottimali, imparando dalle abitudini di gioco dell'utente. Questa modalità può personalizzare l'esperienza, permettendo ad esempio di modificare la forma del mirino. O, per i giocatori che desiderino interagire con gli altri, di utilizzare una funzione multischermo per tenere aperta una chat a lato dello schermo, facilitando la comunicazione durante le battaglie o i giochi multiplayer.

Gli ecosistemi sono ottimi nell’ottica della retention degli utenti già acquisiti. In essi, lo smartphone riveste un ruolo centrale: come si apre Samsung a chi, arrivando dal mondo iOS, tema di non riuscire a sfruttare al meglio la vostra offerta a meno di non cambiare smartphone?

SmartThings di Samsung è un'applicazione versatile, progettata per essere accessibile e utilizzabile su diversi sistemi operativi, incluso iOS. L'obiettivo è garantire la massima compatibilità con una vasta gamma di dispositivi, non limitandosi solo ai prodotti Samsung. Infatti, SmartThings permette di registrare e controllare dispositivi di varie marche, come lampade, televisori e altri apparecchi elettronici, indipendentemente dal loro produttore.

Samsung ha adottato protocolli universali come Zigbee e Matter, che facilitano la comunicazione e l'interoperabilità tra dispositivi di diverse case produttrici, creando un ecosistema tecnologico più aperto e integrato.

Gli ecosistemi stanno diventando così interconnessi e strutturati che viene da chiedersi come comunicare tutte le loro potenzialità al grande pubblico, notoriamente “distratto”…

Per comunicare efficacemente le potenzialità dei nostri ecosistemi tecnologici ai potenziali acquirenti, è fondamentale adottare un approccio chiaro e diretto. Invece di soffermarci su dettagli tecnici complessi, che possono intimidire l'utente medio, ci concentriamo sul presentare i benefici tangibili dei nostri prodotti. Ad esempio, mostriamo come la qualità del suono e dell'immagine possano migliorare il guardare una partita di calcio.

Abbiamo poi creato delle partnership con vari retailer per formare il personale di vendita e garantire una comunicazione coerente sia da parte nostra che da parte dei loro rivenditori. Per comunicare efficacemente queste informazioni, stiamo lavorando anche sui materiali promozionali, sia sulle nostre pagine web che su quelle dei nostri partner, per assicurarci che il messaggio sia consistente e comprensibile per tutti i consumatori.

In aggiunta, stiamo organizzando degli open day per i lanci dei nuovi prodotti, dove le persone possono sperimentare direttamente i benefici dell'intelligenza artificiale. L'idea è di invitare i consumatori nei negozi, specialmente durante i weekend, quando hanno più tempo, per mostrare in modo semplice e diretto cosa può fare la nuova tecnologia, all’interno di temporary area presenti nelle grandi catene di distribuzione.

Nei prossimi mesi abbiamo in programma diverse iniziative per continuare la nostra divulgazione. Durante la Milano Design Week di aprile, avremo due settimane di esposizione sia in fiera che nei punti vendita dei nostri partner retail. Poi, ci saranno eventi specifici in preparazione degli Europei di calcio e delle Olimpiadi, oltre a iniziative per il Back to School e per il periodo natalizio.

L'intelligenza artificiale pare un ottimo siero della giovinezza per un settore che, una volta raggiunto l'8K, pareva non avere grandi margini di crescita. Ma viste le funzionalità che offre già adesso l’IA, viene da domandarsi quali altri miglioramenti possano essere introdotti...

La nostra visione in Samsung è che l'innovazione non ha mai fine. Anche se abbiamo raggiunto livelli elevati di qualità, soprattutto nell'8K, continuiamo a cercare modi per raffinare e migliorare ulteriormente l'esperienza dell’utente. L'intelligenza artificiale è solo all'inizio del suo potenziale applicativo nei televisori. Attualmente, offre funzionalità come il ridisegno del pallone in movimento, la calibrazione della luminosità in base alla luce ambientale e l'adattamento dell'audio, che viene tarato sulla conformazione della stanza. Tuttavia, questo è solo il primo passo: perfezioneremo ulteriormente queste funzioni e ne introdurremo di nuove.

Mentre i giovani, i cosiddetti 'digital native', sono naturalmente attratti dalle nuove tecnologie come l'IA, il pubblico più maturo potrebbe essere meno incline ad adottare queste funzionalità avanzate.

Ecco perché il nostro obiettivo è rendere l'intelligenza artificiale accessibile e vantaggiosa per tutti. E nel tempo, quando il prezzo dei prodotti dotati di IA seguirà la curva naturale, aumenterà la loro attrattività presso un pubblico più ampio.

Ovviamente siamo interessati a catturare l'attenzione dei nativi digitali, offrendo prodotti unici, distintivi e con un valore aggiunto. Un esempio è la nostra linea di televisori come The Frame e The Serif, che si integrano nell'arredamento domestico, e The Sero, pensato per i contenuti sia orizzontali che verticali.

Abbiamo poi introdotto il Music Frame, che non è solo una soundbar tradizionale ma un dispositivo multifunzionale che può essere utilizzato come elemento d’arredo.

Il 2024 di Samsung è iniziato con una decrescita in doppia cifra nel comparto televisori. È l'onda lunga del Covid o ci sono altre motivazioni?

La situazione attuale del mercato dei televisori può essere attribuita a diversi fattori. Negli anni 2020, 2021 e 2022, abbiamo assistito a una vendita di televisori superiore al reale fabbisogno del mercato, a causa di fattori specifici. Normalmente, in Italia si vendono poco più di 4 milioni di televisori all'anno, ma in quegli anni il numero è salito a oltre 5 milioni di unità.

Ci sono state diverse ragioni per questo incremento. Dapprima, la pandemia di Covid-19 ha aumentato la domanda di televisori, poiché le persone trascorrevano più tempo in casa. In secondo luogo, lo switch-off del digitale terrestre ha stimolato ulteriormente gli acquisti, grazie anche agli incentivi statali.

Questi incentivi, che hanno continuato a influenzare il mercato fino all'inizio del 2023, hanno portato le persone a sostituire prima il televisore principale della casa, e successivamente quelli secondari, come quelli delle camere o delle seconde case.

Un altro fattore importante è stato l'ingresso nel mercato italiano di nuovi brand, alcuni dei quali cinesi, che hanno offerto televisori a prezzi medi più bassi, influenzando ulteriormente le dinamiche del mercato.

Ora ci aspettiamo che il mercato si stabilizzi sui livelli del 2023, con vendite di circa 3 milioni e 600-700 mila unità. Potrebbe volerci ancora un anno o un anno e mezzo affinché il mercato riprenda a crescere.

Tuttavia, eventi come gli Europei di calcio e le Olimpiadi, insieme al periodo natalizio, potrebbero fornire una spinta al mercato, stimolando gli acquisti da parte di coloro che desiderino aggiornare il loro attuale dispositivo.