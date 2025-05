20 anni di Roomba: oggi grandi sconti sui migliori robot aspirapolvere

Nel 2025, Roomba celebra il suo 20° anniversario dal debutto sul mercato, un traguardo che segna un percorso di innovazione costante e di crescente popolarità. I robot aspirapolvere Roomba, infatti, sono diventati alleati indispensabili nelle case di milioni di persone in tutto il mondo, aiutando a mantenere l'ambiente domestico pulito e ordinato senza il minimo sforzo. In occasione di questo importante anniversario, molti modelli Roomba sono disponibili a prezzi scontati, offrendo un'opportunità unica per chi desidera migliorare l’efficienza delle proprie pulizie domestiche con la tecnologia più avanzata del momento.

Offerte iRobot, perché approfittarne?

Tra le offerte più allettanti, spicca quella del nuovo Roomba Max 705, abbinato al Dock di svuotamento automatico, un sistema innovativo che permette di svuotare automaticamente il robot senza alcun intervento da parte dell'utente. Il prezzo ufficiale di 699€ è ora ridotto di ben 100€ grazie al coupon "POLVEREKO", rendendo questo modello più accessibile. Roomba Max 705 è stato progettato per rispondere alle esigenze di chi cerca un robot aspirapolvere potente, versatile e capace di adattarsi a tutte le superfici, con prestazioni che vanno oltre le aspettative.

Il Roomba Max 705 è equipaggiato con una serie di caratteristiche che lo rendono ideale per ogni tipo di casa. Le doppie spazzole in gomma brevettate, regolabili e anti-groviglio, garantiscono una pulizia profonda su qualsiasi pavimento, raccogliendo anche i peli degli animali domestici. Il sistema Carpet Boost ottimizza l’aspirazione sulle superfici più difficili, mentre la tecnologia ClearView Pro LiDAR consente al robot di mappare l'ambiente con grande precisione, garantendo una copertura completa e una navigazione sicura anche nelle ore notturne.

Un altro punto di forza di Roomba Max 705 è la sua autonomia. Grazie al Dock AutoEmpty, che raccoglie e sigilla i detriti in sacchetti chiusi, il robot può pulire per ben 75 giorni senza bisogno di interventi, mantenendo l’ambiente libero dalla polvere. La tecnologia PrecisionVision AI permette al robot di riconoscere oggetti di tutte le forme e dimensioni, ottimizzando la navigazione e l’interazione con l’ambiente. Inoltre, la nuova app Roomba Home rende la gestione delle pulizie ancora più semplice, consentendo di personalizzare la routine, monitorare lo stato del filtro e ottenere informazioni in tempo reale su quali stanze richiedano più attenzione.

