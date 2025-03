Aliexpress senza segreti: spedizioni in 5 giorni e altre curiosità che forse ignoravi

AliExpress è tra le piattaforme di e-commerce più utilizzate per l'acquisto di prodotti da tutto il mondo. Tuttavia, essendo un portale principalmente orientale, molti utenti, soprattutto i nuovi, si trovano ad affrontare dubbi su dazi doganali, resi e rimborsi. In questa guida, faremo chiarezza su ogni aspetto della piattaforma, fornendovi tutte le informazioni necessarie per acquistare in modo consapevole e senza sorprese. Vi spiegheremo quando possono essere applicati i dazi doganali e quando no, oltre a illustrarvi perché AliExpress è oggi un e-commerce affidabile per qualsiasi tipo di acquisto.

Si pagano i dazi con AliExpress?

Su AliExpress, i dazi doganali dipendono dal valore dell'ordine e dalla provenienza dei prodotti, ma grazie alla nuova configurazione del portale, molte delle complicazioni vengono semplificate. Per gli acquisti inferiori a 150€, l'IVA è già inclusa al momento dell'acquisto, evitando costi doganali aggiuntivi al momento della consegna. Inoltre, se il prodotto proviene da uno dei magazzini europei di AliExpress, non saranno applicati dazi, poiché la merce si trova già all'interno dell'Unione Europea. Questi cambiamenti, insieme a opzioni di spedizione come l'Aliexpress Standard Shipping che può includere la gestione doganale, hanno reso l'esperienza di acquisto più fluida per gli utenti. Tuttavia, per ordini superiori a 150€, potrebbero essere applicati dazi doganali e IVA aggiuntivi, soprattutto se il prodotto proviene da paesi extra-UE o se viene spedito tramite corrieri privati come DHL, UPS o FedEx.

Resi e rimborsi, come vengono gestiti da Aliexpress?

AliExpress offre una politica di resi e rimborsi flessibile che garantisce sempre la possibilità di restituire un prodotto e ottenere un rimborso in caso di difetti, danni o discrepanze rispetto alla descrizione dell'articolo. In questi casi, la spedizione per il reso è a carico di AliExpress, sia per resi locali che internazionali. Gli utenti hanno 15 giorni dalla consegna per restituire articoli venduti da negozi in Polonia, Italia, Turchia, Spagna, Germania o Francia, mentre per i venditori esteri il periodo di protezione può estendersi fino a 90 giorni. Per avviare un reso, basta accedere al proprio account, selezionare l'ordine, caricare prove del danno o difetto, e inviare la richiesta. I rimborsi vengono elaborati entro 3-14 giorni lavorativi e possono essere ricevuti come denaro o come bonus spendibile su AliExpress. Tuttavia, ci sono alcune eccezioni: i resi non sono accettati per prodotti voluminosi (come biciclette elettriche o mobili) se il motivo è personale o se l'articolo è catalogato come pericoloso, così come per beni deperibili e prodotti digitali personalizzati.

Come si paga su Aliexpress?

AliExpress offre diverse opzioni di pagamento sicure e affidabili, garantendo ai clienti la massima comodità durante gli acquisti. Tra i metodi più utilizzati troviamo le carte di credito e debito, come VISA, Mastercard e American Express, oltre ai bancomat compatibili con il circuito internazionale. Questi strumenti permettono transazioni rapide e sicure, tutelate dalle principali misure di protezione contro le frodi.

Tra i metodi più apprezzati c'è la possibilità di pagare con PayPal, un metodo molto popolare per la sua sicurezza e praticità. Utilizzando PayPal, gli utenti possono anche scegliere di rateizzare l’importo, rendendo più accessibili gli acquisti più costosi.

Tempi di spedizione

Quando si acquista su AliExpress, uno degli aspetti più discussi riguarda i tempi di spedizione. Tuttavia, oggi la situazione è cambiata: molti venditori non spediscono più dalla Cina, ma hanno magazzini situati direttamente in Europa. Questo ha un impatto positivo sui tempi di consegna, che sono diventati molto più veloci. Infatti, in molti casi, gli ordini possono arrivare in appena 4-5 giorni lavorativi, con un servizio che offre una qualità e rapidità paragonabile a quella degli store locali. Questo cambiamento ha reso l'esperienza di acquisto su AliExpress molto più conveniente per i consumatori, che ora possono ricevere i loro acquisti in tempi brevi, senza dover aspettare settimane o mesi.

AliExpress continua a offrire altre garanzie ai suoi utenti, come la possibilità di ottenere un coupon di 1€ in caso di ritardo nella consegna per compensare eventuali disagi. Inoltre, la piattaforma mette a disposizione una politica di rimborso per tutelare gli acquirenti in caso di problemi con il pacco, offrendo il rimborso completo anche nel caso di pacchi smarriti o danneggiati, senza necessità di restituirli. Così, anche in caso di ritardi, i clienti possono contare su una protezione che rende l’esperienza di acquisto ancora più sicura.

Cosa si può acquistare su Aliexpress?

Il catalogo di Aliexpress è talmente vasto da coprire praticamente ogni categoria di prodotto. In ambito tecnologico, ad esempio, si trovano smartphone di brand noti come Xiaomi, Samsung, Honor e OnePlus, oltre a dispositivi come cuffie JBL e Sony, console Nintendo Switch e fotocamere come le Insta360. Per gli amanti dell'hardware, l'e-commerce offre una vasta gamma di componenti per PC, inclusi processori, schede video, monitor, schede madri e persino stampanti 3D.

Oltre alla tecnologia, la piattaforma è una miniera d'oro per chi cerca accessori e ricambi per auto, moto e biciclette, comprese le versioni elettriche. Gli amanti dello sport possono trovare attrezzature e accessori specifici per diverse discipline, mentre i collezionisti possono acquistare action figures e altri gadget legati al mondo del gaming e dell'intrattenimento. La varietà di prodotti è impressionante e permette di soddisfare qualsiasi necessità, spesso a prezzi vantaggiosi rispetto ai mercati tradizionali.

Un'altra categoria molto apprezzata è quella dedicata alla casa e alla pulizia, con un'ampia scelta di robot aspirapolvere, tra cui quelli del noto brand Tineco, che dispone persino di un suo store ufficiale sulla piattaforma.

Per tutto il mese di marzo, i nuovi utenti di Aliexpress possono beneficiare di due codici coupon: "IT253AFF75" e "IT253AFF308". Il primo, valido per una spesa minima di 7€, consente di ottenere uno sconto di 5€. Il secondo, valido per una spesa minima di 30€, consente di ottenere uno sconto di 8€.

Cosa sono le monete e perché usare l'app?

Le monete di AliExpress sono un sistema di premi pensato per offrire agli utenti la possibilità di ottenere sconti sui propri acquisti. Accumulando queste monete, gli utenti possono ridurre il costo degli ordini effettuati sulla piattaforma. L'uso delle monete è semplice: vengono applicate automaticamente durante la fase di pagamento, permettendo di risparmiare in combinazione con altri tipi di sconto, come codici coupon e crediti d'acquisto. Questo sistema rappresenta un'ottima opportunità per chi desidera ottenere vantaggi aggiuntivi sugli acquisti online.

Per accumulare monete su AliExpress, basta seguire alcuni semplici passaggi. Il metodo più immediato è effettuare il check-in giornaliero sull'app di AliExpress: ogni giorno in cui si accede e si completa il check-in, si ottengono nuove monete. Inoltre, la piattaforma offre una sezione chiamata "Guadagna più monete", dove è possibile completare missioni e attività per raccogliere ulteriori monete. Questa strategia incentiva gli utenti a interagire regolarmente con l'app, accumulando così un numero sempre maggiore di monete nel tempo.

Tuttavia, è importante tenere presente che le monete non sono eterne. Scadono 6 mesi dopo la loro raccolta, precisamente l'ultimo giorno del sesto mese. Ad esempio, se un utente raccoglie monete il 5 settembre 2024, queste scadranno il 31 marzo 2025. Inoltre, esiste un limite alla quantità di monete applicabili su un singolo articolo, il che significa che non è possibile utilizzare l'intero saldo di monete per un unico acquisto.

È fondamentale sapere poi che le monete di AliExpress non possono essere scambiate per ottenere articoli, ma solo per applicare sconti sugli ordini. Non possono essere considerate un metodo di pagamento alternativo e non possono essere trasferite o vendute. Questo sistema di premi rappresenta comunque un'opportunità interessante per risparmiare sugli acquisti, rendendo l'esperienza di shopping su AliExpress ancora più vantaggiosa.

Non conosco il nome prodotto, posso trovarlo su Aliexpress?

Se avete visto un prodotto online o da qualche parte ma non conoscete il nome, AliExpress offre una funzione di ricerca per immagini che vi aiuta a trovarlo. Grazie a questo metodo, non è necessario inserire parole chiave o descrizioni dettagliate. Vi basterà caricare l’immagine del prodotto direttamente sulla piattaforma e AliExpress analizzerà la foto per mostrarvi articoli simili o identici disponibili all’acquisto. Una funzione utile per chi vuole acquistare un oggetto visto magari sui social, nei negozi fisici o in altre piattaforme di shopping online.

