Amazon: ecco Youtube su Fire TV Stick e Prime Video su Chromecast

Amazon oggi ha confermato il rilascio dell'app YouTube su Fire TV Stick Basic Edition e anche l'app di Prime Video su Chromecast.

Amazon oggi ha annunciato non solo app YouTube su Fire TV Stick Basic Edition ma anche l’app di Prime Video su Chromecast, dispositivi integrati Chromecast e i dispositivi Android TV. Ormai infatti era solo questione di tempo considerato l’accordo di collaborazione siglato da Amazon e Google ad aprile.

“I clienti possono trovare la nuova icona dell’app di YouTube nella sezione ‘Le tue app'”, spiega Amazon. “Quando i clienti aprono l’app per la prima volta, verrà loro automaticamente richiesto di scaricare l’app: una volta installata è possibile cliccare sull’app per accedere al proprio account YouTube e accedere così alla propria libreria di contenuti, inclusi abbonamenti, playlist e consigli”.

Da ricordare che Fire TV Stick Basic Edition ospita già Netflix, Prime Video, YouTube, DAZN, Infiniti, Raiplay e altre piattaforme; insomma ormai è un dispositivo completo nel suo portfolio streaming video. Altra novità è legata al fatto che nuova app di YouTube sarà l’esperienza YouTube predefinita per i clienti che utilizzano un dispositivo Fire TV compatibile.

Per quanto riguarda invece gli utenti Chromecast (giunto alla terza versione), così come quelli di Android TV, ora è disponibile il catalogo Prime Video, incluse le ultime stagioni della serie Amazon Original, come Good Omens, Fleabag e La Meravigliosa signora Maisel, insieme ai nuovi film Amazon Originals come il documentario The Jonas Brothers, Chasing Happiness e Guava Island con Donald Glover e Rihanna. Ovviamente bisogna essere abbonati a Prime per accedervi.