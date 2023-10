Amazon Europa, numeri impressionanti: 180 milioni di clienti, 150mila dipendenti

Amazon ha rivelato dei dati molto interessanti per quanto concerne il mercato europeo. L'azienda conta più di 181 milioni di utenti nell'Unione Europea e impiega direttamente oltre 150.000 persone nella regione. Numeri certamente non da poco. Questo annuncio arriva come parte del primo rapporto sulla trasparenza dei negozi di Amazon, come richiesto dal Digital Services Act (DSA) dell'UE.

Un dato sorprendente è emerso dal rapporto: la Germania rappresenta di gran lunga il mercato più grande per Amazon, con oltre 60 milioni di utenti attivi al mese, seguita dall'Italia con 38 milioni di utenti.

Amazon ha radicato profondamente le sue radici in Europa, con uffici corporate presenti in 50 città europee e ben 250 centri logistici nell'area, dimostrando l'ampia portata delle sue operazioni.

Nel primo semestre del 2023, l'azienda ha annunciato di aver intrapreso ben 274 milioni di azioni su sua iniziativa per rimuovere contenuti che violano le politiche o altri tipi di contenuti non illegali. Inoltre, Amazon ha ricevuto 8.863 richieste legali da parte dei governi dell'UE per informazioni sugli utenti del suo servizio durante lo stesso periodo.

I numeri dell'azienda, insomma, sembrano parecchio alti anche sul suolo europeo. Resta comunque interessante il fatto che l'Italia sia in seconda posizione, quando comunque esistono stati grandi come o più del nostro paese.