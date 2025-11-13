Se pensavate di attendere il 20 novembre per approfittare del Black Friday di Amazon, forse è il caso di rivedere i vostri piani. Nelle ultime ore, infatti, il colosso dell’e-commerce ha ufficializzato le date del suo evento, confermando che le offerte partiranno ufficialmente il 20 novembre. Tuttavia, per alcuni prodotti di uso quotidiano le promozioni sono già attive, permettendovi di risparmiare subito su ciò che acquistate ogni giorno.

Vedi offerte su Amazon

Black Friday anticipato, perché approfittarne?

Biscotti, pannolini, detersivi e altri articoli di prima necessità sono già in sconto, così da anticipare di fatto il vero e proprio Black Friday. Amazon ha voluto rendere accessibili le offerte su questi prodotti più frequenti per dare ai clienti la possibilità di alleggerire subito il carrello della spesa, senza dover attendere la data ufficiale dell’evento.

Se vi stavate salvando tutto per il 20 novembre, conviene dunque fare un piccolo cambio di strategia. Approfittare subito degli sconti su prodotti di uso quotidiano può fare una bella differenza sul budget complessivo, soprattutto se avete in programma acquisti frequenti o per tutta la famiglia. Le promozioni in corso vi permettono di assicurarvi gli articoli più richiesti prima del vero Black Friday, evitando eventuali esaurimenti.

Di seguito, vi lasciamo un elenco delle offerte più interessanti già attive in queste ore. Per tutte le altre promozioni, invece, l’appuntamento resta fissato al 20 novembre, giorno ufficiale di inizio del Black Friday su Amazon. Tenete d’occhio i vostri prodotti preferiti e approfittate dei vantaggi già disponibili!