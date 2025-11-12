Se pensavate che le offerte di anteprima del Black Friday 2025 fossero già passate, siete fortunati: Unieuro ha deciso di prorogare le sue promozioni fino al 18 novembre, offrendo ai clienti ancora qualche giorno per approfittare di sconti eccezionali. Dopo l’esempio di Mediaworld, anche Unieuro conferma la volontà di garantire un’esperienza di shopping più rilassata, senza la frenesia delle prime giornate di offerte. In questo modo, chi non ha avuto tempo di visitare i punti vendita o di controllare le promozioni online ha ancora l’opportunità di scoprire prodotti tecnologici di qualità a prezzi davvero vantaggiosi.

Singing Black Friday Unieuro, perché approfittarne?

Tra le offerte più interessanti che continuano a essere disponibili, alcune meritano sicuramente una menzione speciale. Lo smartphone S25 Ultra resta sotto i 900€, rappresentando un’occasione imperdibile per chi desidera un dispositivo top di gamma senza spendere una cifra eccessiva. Allo stesso modo, l’aspirapolvere Dyson V15 è ancora disponibile a meno di 500€, un prezzo molto competitivo considerando le prestazioni e l’affidabilità del marchio. Non mancano poi le opportunità per il settore TV: modelli QLED a circa 350€ offrono qualità dell’immagine eccellente a un prezzo contenuto, ideali per chi desidera aggiornare il proprio salotto o fare un regalo tecnologico senza svuotare il portafoglio.

Questa estensione delle promozioni rappresenta un’occasione unica per anticipare i regali di Natale o semplicemente rinnovare i propri dispositivi elettronici senza stress. Unieuro conferma così il suo impegno a offrire prodotti di qualità a prezzi convenienti, rendendo il Black Friday un momento di shopping più lungo e accessibile a tutti. La proroga delle offerte consente di pianificare gli acquisti con calma, confrontando i prodotti e scegliendo le soluzioni più adatte alle proprie esigenze, senza dover correre tra un negozio e l’altro.

Non lasciatevi sfuggire queste occasioni: visitando il sito online, potrete scoprire tutte le promozioni disponibili e approfittare degli sconti più interessanti. Ricordate però che le offerte saranno valide solo fino al 18 novembre e alcune delle proposte TOP, come lo S25 Ultra, il Dyson V15 e le TV QLED, potrebbero terminare rapidamente a causa dell’elevata richiesta. Approfittarne ora significa garantirsi i migliori prodotti a prezzi esclusivi, prima che sia troppo tardi.

