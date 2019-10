3 mesi gratuiti di Amazon Music Unlimited! Ecco come ottenerli

Vi segnaliamo che Amazon ha dato il via ad una fantastica promozione che permette agli utenti iscritti al portale di poter riscattare ben 3 mesi di Music Unlimited gratuiti!

Vi segnaliamo che Amazon ha dato il via ad una fantastica promozione per cercare di spingere il suo servizio di streaming musicale, ovvero Amazon Music Unlimited. La promozione permette agli utenti iscritti al portale di poter riscattare ben 3 mesi di Music Unlimited gratuiti, il tutto con il semplice inserimento di un codice coupon. L’offerta è valida dal 24 Ottobre 2019 al 4 Novembre 2019, ed è riservata ai clienti che non hanno ancora utilizzato Amazon Music Unlimited né normalmente, né tramite l’uso di altri periodi di prova. Segnaliamo, inoltre, che l’offerta promozionale non si applica agli abbonamenti Family, Echo e Individuale annuale e che al termine del periodo di uso gratuito di 90 giorni, l’abbonamento proseguirà al costo standard di 9,99€ al mese, con l’opzione di cancellazione dell’abbonamento in qualsiasi momento.

Per accedere alla promozione non dovete far altro che cliccare sul banner sottostante, dove troverete anche l’informativa completa relativa alla promozione. Di seguito, invece, vi illustreremo i passaggi corretti per attivare l’offerta, sbrigatevi però, l’offerta scade il 4 novembre!

Come ricevere il codice promozionale:

Assicurati di avere effettuato l’accesso al tuo account su Amazon.it.

Clicca su “Utilizza il codice sconto” ed inserisci il codice promozionale: FTSWURYG . Clicca Inserisci. Assicurati di non lasciare spazi aggiuntivi prima o dopo il codice promozionale.

. Clicca Inserisci. Assicurati di non lasciare spazi aggiuntivi prima o dopo il codice promozionale. Una volta completato il processo di registrazione, il codice sarà automaticamente applicato al tuo account personale.

Chiudi la finestra pop-up e clicca qui.

Iscriviti ad Amazon Music Unlimited.

Termini e Condizioni dell’offerta promozionale

L’Offerta è valida dal 24 Ottobre 2019 al 4 Novembre 2019, ed è riservata ai clienti che non hanno ancora utilizzato Amazon Music Unlimited e sono i destinatari nominali della presente offerta.

L’offerta promozionale non si applica agli abbonamenti Family, Echo e Individuale annuale.

Al termine del periodo di uso gratuito di 90 giorni, il tuo abbonamento proseguirà al costo standard di 9,99€ al mese, con l’opzione di cancellazione dell’abbonamento in qualsiasi momento.

L’offerta promozionale non è valida per i clienti che stanno usufruendo o hanno già usufruito di un periodo di uso gratuito di Amazon Music Unlimited e che sono già iscritti o sono stati iscritti ad Amazon Music Unlimited.

Ciascun cliente può usufruire dell’offerta promozionale una sola volta.

L’offerta promozionale non è cumulabile con altre promozioni in corso.

L’offerta è riservata ai clienti di età pari o superiore a 18 anni.

L’offerta promozionale non è trasferibile, non può essere venduta a terzi e non è convertibile in denaro.

L’offerta promozionale è valida solo in relazione a contenuti e servizi digitali offerti da Amazon Digital UK Limited. I contenuti e servizi digitali potrebbero essere riservati ai clienti residenti in Italia.

Amazon si riserva il diritto di sospendere, modificare o interrompere la presente offerta promozionale in qualsiasi momento, senza preavviso.

