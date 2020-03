Amazon Pantry: le offerte della sezione Alimentari

Vi abbiamo raccontato in precedenza di cosa sia Amazon Pantry e di quali siano le sezioni principali dei prodotti presenti sulla piattaforma, ma è buona cosa esplorare ciascuna sezione per scoprire insieme la selezione disponibile in ognuna di esse. Per questo motivo, partiamo dalla sezione Alimentari, all’interno della quale possiamo trovare parecchie categorie di prodotti.

Primi piatti e condimenti

In questo settore, troviamo prevalentemente piatti pronti e alcuni tipi di pasta di marca Saikebon e Barilla, alcune tipologie di condimenti per pasta, e altri ingredienti da consumare singolarmente o con il vostro primo piatto.

Alimenti per bambini

Nemmeno i consumatori più piccoli vengono dimenticati in questa sezione di Amazon, considerando la varietà di prodotti alimentari dedicati ai bambini. Troviamo quindi omogeneizzati, merende e latte in polvere, tutti gli ingredienti di base per il nutrimento dei nostri bambini, anche in tenera età.

Dolci e Preparati per dolci

Non possiamo sicuramente toglierci qualche sfizio, pur rimanendo a casa. Ecco allora che Amazon Pantry ci vizia con qualche dolce, all’insegna del cioccolato e biscotti tutti da gustare, grazie alla selezione di noti brand. Immancabili anche alcuni ingredienti per preparare dei dolci a casa nostra e dare il via alla fantasia in cucina.

Bevande

Infine, non dimentichiamo l’offerta di bevande che prevede una selezione di acque anti-ossidanti, caffé, thé e tisane per rendere più gustosa e leggera la nostra pausa quotidiana, anche restando a casa.