Amazon Prime Day 2019 da record, ecco i prodotti più acquistati

Cosa hanno acquistato gli italiani durante il Prime Day 2019? Ecco tutte i dettagli sul Prime Day di maggior successo di sempre.

Anche quest’anno il Prime Day è stato un successo per Amazon. Durante i due giorni di Prime Day, il 15 e 16 luglio, le vendite hanno superato quelle registrate lo scorso Black Friday e Cyber Monday messi insieme. I clienti Prime hanno acquistato oltre 175 milioni di prodotti durante l’evento.

In Italia i prodotti in offerta più acquistati sono stati

Tra i dispositivi Amazon più venduti ci sono

Gli italiani hanno inoltre comprato “abbastanza Philips Smart TV OLED 4K UHD da 55” e Samsung Smart TV 4K UHD da 55” da coprire la superficie di oltre 12 campi da tennis”.

Il primo prodotto in offerta acquistato su Amazon.it durate il Prime Day è stata la Telecamera di Sorveglianza Esterna WiFi EZVIZ e l’ultimo prodotto acquistato è stata la Smart TV UHD 4K da 60” di Sharp con Suono Harman Kardon.

“I clienti Prime in Italia hanno usufruito di migliaia di offerte locali in diverse categorie come dispositivi, tè, caffè e bevande e prodotti per la cura della casa”, ha dichiarato Mariangela Marseglia, Country Manager Amazon Italia e Spagna. “I clienti Prime in Italia hanno risparmiato oltre 25 milioni di Euro durante il Prime Day, rendendo così il Prime Day 2019 il più grande evento di shopping nella storia di Amazon Italia”.

Un risparmio che nel mondo ha raggiunto oltre un miliardo di dollari. Interessante sapere come i clienti Prime in 18 paesi hanno acquistato il doppio rispetto al numero del primo Prime Day cinque anni fa, anche grazie al picco di nuove iscrizioni al Prime registrato il 15 luglio.

I clienti hanno reso le loro case ancora più intelligenti questo Prime Day grazie all’acquisto di milioni di dispositivi per la Casa Intelligente e hanno acquistato il doppio dei dispositivi Ring e Blink rispetto al Prime Day dello scorso anno.

Il Prime Day è stato il più grande evento di sempre per i dispositivi Alexa dotati di schermo, come Echo Show ed Echo Show 5, ma anche per i tablet Fire. Questo è stato anche il miglior Prime Day di sempre per gli e-reader Kindle.

Se non volete perdervi il prossimo Prime Day ricordatevi che per sfruttarlo al meglio dovete essere iscritti al servizio Prime di Amazon.

