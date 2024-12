Amazon sta testando in Abruzzo i droni per le consegne

Amazon ha effettuato il primo test di consegna tramite drone in Italia, segnando l'avvio del progetto Prime Air in Europa. Il test è stato condotto nel comune di San Salvo, in Abruzzo, utilizzando il drone modello MK-30 e si è concluso con successo.

Questa sperimentazione rappresenta un importante passo in avanti per il colosso dell'e-commerce verso l'implementazione di un sistema di consegne rapide ed efficienti. Il servizio Prime Air mira infatti a garantire consegne entro 60 minuti dall'ordine, riducendo al contempo il traffico veicolare su strada.

L'obiettivo di Amazon è rendere le consegne via drone un servizio immediato, al pari di andare in un negozio vicino a casa.

La scelta di San Salvo non è casuale: la città abruzzese ospita uno dei più grandi centri di smistamento Amazon in Italia. Grazie a questo test, l'area diventa il primo centro europeo a implementare le consegne via drone al di fuori degli Stati Uniti, con potenziali ricadute positive sullo sviluppo economico locale.

Il test è stato condotto in stretta collaborazione con l'ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) per garantire il rispetto di tutti gli standard di sicurezza. Questa partnership proseguirà durante l'intero sviluppo del progetto Prime Air.

Il drone MK-30 utilizzato per il test è dotato della tecnologia Computer Vision di Amazon, che assicura la massima sicurezza durante tutte le fasi del volo, evitando collisioni con persone, animali o ostacoli. Questo modello di ultima generazione era stato presentato dall'azienda alla fine dello scorso anno.

Le consegne tramite drone offrono diversi vantaggi:

Riduzione del traffico veicolare

Maggiore efficienza nelle consegne

Tempi di consegna potenzialmente ridotti a 60 minuti, o poco più.

Possibilità di raggiungere aree remote o difficilmente accessibili

Il successo di questo primo test in Italia apre la strada a future implementazioni del servizio Prime Air in Europa, confermando l'impegno di Amazon nell'innovazione logistica e nella ricerca di soluzioni sempre più rapide ed eco-sostenibili per le consegne.