Droni 8K, sconti del 20% e omaggi: le offerte di primavera di HOVERAir

HOVERAir inaugura un po' in anticipo la stagione primaverile con una serie di offerte dedicate agli appassionati di droni. Forse per la prima volta, l'azienda propone sconti su alcuni dei suoi prodotti di punta, tra cui droni con risoluzione 8K, accessori in omaggio e riduzioni di prezzo che renderanno più accessibili i modelli di ultima generazione. Grazie a questa iniziativa, chiunque desideri migliorare la propria attrezzatura per riprese aeree può approfittare di sconti fino al 20%. Le promozioni saranno attive fino al 16 marzo, quindi chi è interessato dovrà affrettarsi per non perdere questa opportunità unica.

Offerte HOVERAir, perché approfittarne?

Tra i prodotti in offerta spiccano due modelli di punta: l’HOVERAir X1 Pro e l’HOVERAir X1 Pro Max, tra i primissimi droni a supportare la risoluzione 8K. Grazie alle loro caratteristiche, questi modelli garantiscono una qualità d'immagine ottimale, perfetta per chi desidera realizzare riprese dettagliate e professionali. L'X1 Pro è attualmente disponibile a 749€, con un significativo ribasso rispetto al prezzo originale di 807€. Per chi desidera una versione ancora più avanzata, l’X1 Pro Max è ora in vendita a 959€, rispetto ai precedenti 1.017€. La differenza di prezzo tra i due modelli è giustificata da funzioni migliorate che rendono l’X1 Pro Max una soluzione ancora più performante per chi ha esigenze professionali.

Oltre agli sconti, HOVERAir ha deciso di includere anche alcuni omaggi sotto forma di accessori, rendendo l'acquisto ancora più vantaggioso. Questa iniziativa mira a offrire un pacchetto completo per gli utenti, garantendo un’esperienza d’uso ancora più ricca e personalizzabile. Gli accessori in regalo possono variare a seconda del modello scelto e sono pensati per migliorare la stabilità, la durata della batteria e la versatilità del drone. Questo tipo di promozione non solo rende più accessibile la tecnologia di fascia alta, ma consente agli utenti di sfruttare al massimo le capacità dei droni, trasformando ogni volo in un’opportunità di creare contenuti straordinari.

Le offerte di primavera di HOVERAir rappresentano quindi un’occasione unica per chi sta pensando di acquistare un drone di ultima generazione a un prezzo più conveniente. Con sconti fino al 20% e accessori in omaggio, questa promozione potrebbe essere la spinta giusta per aggiornare la propria attrezzatura e sperimentare la qualità delle riprese in 8K.

