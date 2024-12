Ancora 3 giorni per avere DAZN a partire da 5,90€ al mese!

Se siete alla ricerca di un modo per godervi lo sport in streaming senza svuotare il portafoglio, questa offerta è ciò che fa per voi. DAZN ha lanciato una straordinaria promozione che prevede sconti fino al 60% su tutti i piani di abbonamento, con prezzi che partono da soli 5,90€ al mese, ma solo fino all'8 dicembre!. Un'occasione imperdibile per accedere a contenuti sportivi di altissima qualità.

Black Friday DAZN, chi dovrebbe approfittarne?

DAZN rappresenta la soluzione ideale per gli appassionati di sport che desiderano accedere a contenuti premium senza vincoli. La piattaforma si distingue per la sua versatilità, offrendo diverse soluzioni per soddisfare ogni esigenza: dal piano Start per gli amanti degli sport vari al Goal Pass per i tifosi di calcio, fino ai piani Standard e Plus per chi non vuole perdere nemmeno un evento.

L'offerta si articola in diverse opzioni, ognuna pensata per specifiche esigenze. Il piano Start a 5,90€ per i primi tre mesi è perfetto per chi segue basket e volley. Il Goal Pass a 7,90€ soddisfa gli appassionati di calcio con tre partite di Serie A in coesclusiva. Il piano Standard a 14,90€ offre l'accesso completo alla Serie A e a tutti i contenuti premium. La visione in contemporanea su due dispositivi è garantita per i piani Plus e Standard. Si passa poi al Plus che include le feature dello Standard su due schermi in contemporanea.

La piattaforma si distingue per una qualità video eccezionale e un'interfaccia intuitiva, permettendo di seguire gli eventi sportivi su diversi dispositivi. La flessibilità dei piani consente di modificare l'abbonamento in qualsiasi momento, adattandolo alle proprie necessità. L'esperienza di visione è ottimizzata per ogni tipo di dispositivo, dalle smart TV agli smartphone.

Con prezzi a partire da soli 5,90€ al mese, DAZN rappresenta un'opportunità unica per accedere a contenuti sportivi di qualità premium. La combinazione di eventi live, contenuti on-demand e la copertura delle competizioni più importanti rende questa promozione particolarmente allettante. Ricordate che gli sconti saranno disponibili solo fino all'8 dicembre, quindi è il momento ideale per sottoscrivere l'abbonamento!