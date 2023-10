Apple alza il prezzo dei suoi abbonamenti, ecco quanto pagherete

Apple ha annunciato un aumento per i propri abbonamenti TV+, Arcade e One. Il rincaro è attivo da subito per i nuovi iscritti, mentre chi è già cliente vedrà aumentare i prezzi “30 giorni dopo il successivo rinnovo”.

Partiamo da Apple TV+, che ora costerà 9,99€ al mese o 99€ all’anno, contro i 6,99€/69€ chiesti in precedenza; Apple Arcade, che era sempre costato 4,99€, salirà a 6,99€, mentre gli abbonamenti Apple One passeranno a 19,95€, 25,95€ e 34,95€ al mese, rispettivamente per i livelli individuale, famiglia e premium, che prima costavano 16,95€, 22,95€ e 31,95€.

Per rinfrescarvi la memoria, gli abbonamenti Apple One sono quelli che comprendono diversi servizi: a disposizione c’è spazio di archiviazione su iCloud (50GB nel piano individuale, 200GB in quello famiglia e 2TB in quello premium), i servizi TV+, Music e Arcade e, nel piano Premium, anche Fitness+.

Apple è l’ultima della lunga lista di aziende che sta aumentando i prezzi dei propri servizi. Di recente Netflix ha annunciato l’ennesimo aumento dei propri abbonamenti, che probabilmente nel corso delle prossime settimane arriverà anche in Italia.

Gli abbonamenti rientrano tra i “servizi” di Apple, che nel terzo trimestre fiscale hanno fruttato all’azienda 21 miliardi di dollari; è l’unità che genera più ricavi, seconda solo a quella che include le vendite di iPhone.

Immagine di copertina: rafapress/123RF.COM