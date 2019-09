Apple TV+ arriva il 1 novembre a 4,99 dollari al mese

Apple TV+ è il nuovo servizio di streaming video dell'azienda di Cupertino. Sarà disponibile a partire dal 1 novembre in 100 paesi.

Durante la conferenza – ancora in corso – che vedrà la presentazione dei nuovi iPhone, il gigante di Cupertino ha finalmente annunciato la data di disponibilità di Apple TV+. Il servizio di streaming video pensato per rivaleggiare con i vari Netflix e Prime Video sarà infatti disponibile a partire dal 1 novembre in 100 paesi. Ci sono buone possibilità che tra questi ci sia anche l’Italia anche se, da questo punto di vista, attendiamo conferme ufficiali da parte dell’azienda.

Rispetto a quanto ci ha abituati con i dispositivi hardware, questa volta Apple ha previsto un prezzo decisamente aggressivo. Per fruire del servizio infatti saranno necessari 4,99 dollari al mese per l’abbonamento family (da chiarire cosa intenda l’azienda, probabilmente un utilizzo contemporaneo da parte di diversi utenti). Peraltro, sarà possibile per tutti accedere a un periodo di prova gratuita di 7 giorni, mentre coloro che, da oggi, acquisteranno un MacBook, un iPhone, un iPad o una Apple TV, riceveranno 1 anno di abbonamento ad Apple TV+, senza alcun costo aggiuntivo.

Come già anticipato nel corso dell’evento di marzo, l’azienda di Cupertino ha investito fortemente nei contenuti originali. Al lancio del servizio ci saranno titoli come All Mankind, Dickinson, e The Morning Show, con Jennifer Aniston. In più, al di là dei dispositivi della mela, Apple TV+ potrà essere utilizzato attraverso le SmartTV Samsung, LG, Roku, Sony e VIZIO. In più, sarà possibile fruirne mediante la Amazon Fire TV e, ovviamente, con i principali browser come Google Chrome, Firefox e Safari.

Insomma, un’offensiva a 360° nei confronti dei servizi concorrenti. Come sempre in questi casi, molto dipenderà dai contenuti originali ma, da questo punto di vista, la liquidità a disposizione di Apple dovrebbe rappresentare una garanzia. Attendiamo notizie ufficiali in merito ai prezzi per il mercato italiano.