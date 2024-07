Netflix non si arrende: 80 nuovi videogiochi in arrivo

Netflix si prepara ad ampliare significativamente il suo catalogo di giochi mobili con oltre 80 nuovi titoli in sviluppo. L'azienda ha annunciato il lancio di un nuovo gioco ogni mese a partire da luglio.

Durante l'ultima conference call sugli utili del 18 luglio, Gregory K. Peters, Co-CEO e Presidente di Netflix, ha dichiarato:

"Abbiamo lanciato oltre 100 giochi finora. Abbiamo visto cosa funziona e cosa no, e stiamo perfezionando il nostro programma per fare di più di ciò che sta avendo successo".

Molti dei nuovi titoli saranno giochi narrativi interattivi, basati su popolari serie Netflix come Emily in Paris e Selling Sunset. Questi giochi, chiamati Netflix Stories, avranno un proprio hub nell'app Netflix e serviranno ad attirare l'attenzione sui contenuti esclusivi della piattaforma.

Netflix si prepara a lanciare un nuovo gioco ogni mese

Oltre ai titoli originali, l'app Netflix offre anche un catalogo di giochi di terze parti disponibili gratuitamente per gli abbonati. Tra questi ci sono alcuni dei migliori giochi mobile attualmente sul mercato, come The Case of the Golden Idol, Krispee Street e Spiritfarer.

Con questa mossa, Netflix punta a rafforzare ulteriormente la sua offerta di intrattenimento interattivo, combinando contenuti video e gaming in un'unica piattaforma facilmente accessibile agli utenti.