Netflix e Sky insieme a 14,90€! Scopri fino a quando!

Nel panorama sempre più vasto delle piattaforme di streaming, l'offerta combinata di Sky TV e Netflix si distingue per offrire un'esperienza completa e senza interruzioni pubblicitarie. A soli 14,90€ al mese per i primi 18 mesi, anziché 30€, questa promozione è un invito a entrare nel mondo dell'intrattenimento premium fino al 28 luglio.

Vedi offerta su Sky

Intrattenimento plus, perché approfittarne?

Sky TV non delude mai quando si tratta di offrire contenuti di qualità. Con le sue produzioni originali acclamate dalla critica e una vasta gamma di serie e show per tutta la famiglia, Sky si conferma leader nell'offerta di intrattenimento domestico. Dalla drammatica epica alla commedia brillante, passando per documentari mozzafiato e aggiornamenti in tempo reale, c'è qualcosa per ogni gusto e interesse.

Accanto all'offerta di Sky, Netflix aggiunge il suo vastissimo catalogo. Dai grandi successi cinematografici ai cult della televisione, dalle serie più amate agli esclusivi Netflix Originals, ogni momento trascorso su Netflix è un'immersione in mondi fantastici e storie avvincenti. Con il piano Base incluso, potrete godervi tutto questo in HD, senza interruzioni pubblicitarie, tutto in un'unica fattura Sky per la massima comodità.

Con l'app Sky Go, l'esperienza di intrattenimento si estende ovunque. Guardate i vostri programmi Sky preferiti in diretta o in modalità on-demand direttamente dal vostro dispositivo. Inoltre, grazie alla partnership con Eurosport, avrete accesso ai Giochi Olimpici Paris 2024, assicurandovi di non perdere nemmeno un momento dell'azione sportiva globale.

Vedi offerta su Sky