Approvata una legge scritta dall'Intelligenza Artificiale, è la prima volta

Il consiglio comunale di Porto Alegre, in Brasile, ha recentemente approvato una legge che non è stata elaborata da mani umane ma da un'intelligenza artificiale (AI): nientemeno che ChatGPT. L'ordinanza, volta a evitare che l'onere di sostituire i contatori dell'acqua rubati ricada sui contribuenti, ha ricevuto il sostegno unanime di 36 membri del consiglio ed è entrata in vigore a fine novembre.

La rivelazione che un'intelligenza artificiale ha svolto un ruolo fondamentale nella creazione di questa legislazione è emersa solo quando il consigliere Ramiro Rosário ha ammesso di aver utilizzato ChatGPT nel processo di redazione. Rosário ha confessato all'Associated Press che se avesse rivelato in anticipo il coinvolgimento dell'IA, la proposta non sarebbe nemmeno arrivata al voto.

Questo sviluppo innovativo segna il primo caso di legislazione scritta dall'IA che passa con successo nelle mani dei legislatori. Sebbene ChatGPT non sia stato incaricato di formulare l'idea iniziale, ha svolto un ruolo cruciale nel comporre gli intricati dettagli della proposta. Rosário ha rivelato di aver fornito un prompt di 49 parole per istruire il chatbot IA a generare la bozza completa.

Inizialmente, il presidente del Consiglio Hamilton Sossmeier ha espresso delle riserve, ritenendo l'approccio di Rosário un "pericoloso precedente". Tuttavia, in seguito ha rivisto la sua posizione, riconoscendo che l'utilizzo dell'IA nei processi legislativi potrebbe diventare una tendenza prevalente.

Il panorama mondiale ha visto simili incursioni dell'IA nella legislazione. Negli Stati Uniti, il senatore del Massachusetts Barry Finegold e il rappresentante Josh Cutler hanno attirato l'attenzione per la loro proposta di legge intitolata "Una legge redatta con l'aiuto di ChatGPT per regolamentare i modelli di intelligenza artificiale generativa come ChatGPT". La proposta di legge prevede misure come la filigrana digitale nei testi generati dall'intelligenza artificiale per rilevare il plagio e l'ottenimento di un consenso esplicito prima di utilizzare i dati per l'addestramento delle reti neurali.

Nonostante i potenziali vantaggi, l'uso dell'IA in contesti legali non è privo di controversie. I casi di informazioni falsificate e di allucinazioni comportano rischi significativi. In un caso in cui uno studio legale di New York ha citato falsi casi legali generati da ChatGPT in una causa contro una compagnia aerea colombiana, il giudice ha archiviato il caso e multato gli avvocati per la mancata verifica delle fonti.

Mentre i critici sottolineano i rischi associati alla delega delle responsabilità legali alle macchine, i sostenitori come Rosário credono nel potenziale positivo della tecnologia AI. Ha espresso ottimismo, affermando:

"L'umanità vivrà una nuova rivoluzione tecnologica e noi dobbiamo mostrare come questi strumenti possano essere sfruttati per il bene comune".

Immagine di copertina, copyright: lacheev