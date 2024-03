Apri un conto N26 Smart e inizia a risparmiare da subito!

N26 Smart è un conto corrente digitale progettato per offrire un'esperienza bancaria completa, sicura e personalizzabile direttamente dal tuo smartphone. Iscrivendoti subito potrai accedere a una miriade di servizi e offerte dedicate ai clienti N26, avrai la possibilità di gestire le tue finanze direttamente tramite smartphone e riceverai subito una carta di debito MasterCard per i tuoi acquisti in Italia e all'estero, sia online che nei negozi fisici. Iscrivendoti subito a N26 Smart con un canone mensile di soli 4,90€ al mese potrai gestire al meglio le tue finanze e ricevere tutto il supporto e i vantaggi di un conto corrente online moderno e versatile.

Prima di effettuare l'iscrizione, consigliamo ai lettori di leggere i termini e condizioni riportati sul sito di N26

Apri subito il tuo conto N26 Smart

Conto N26 Smart, a chi serve?

Il conto N26 Smart è stato pensato per chi desidera una gestione finanziaria di alto livello, con strumenti avanzati ma di facile utilizzo. Oltre a includere una carta di debito contactless MasterCard disponibile in diverse varianti di colore, N26 smart consente prelievi gratuiti in zona euro e pagamenti in valuta estera senza commissioni. Le sue funzionalità spaziano dalla creazione di spazi di risparmio personalizzati, come Spaces che consente di creare fino a 10 spazi separati dal tuo conto principale e personalizzarli con icone e obiettivi di risparmio o Spiccioli, che arrotonda automaticamente ogni pagamento alla cifra intera successiva e mette da parte la differenza in uno dei tuoi Spaces, facilitando il risparmio senza sforzo.

Il conto online N26 Smart è ideale per i moderni utenti digitali che apprezzano la praticità, la sicurezza e una gestione finanziaria intuitiva e personalizzata. Inoltre, offre funzionalità di sicurezza avanzate come il protocollo 3D Secure per gli acquisti online e diverse opzioni di accesso sicuro, inclusi password, impronta digitale o Face ID. Puoi anche bloccare e sbloccare la tua carta, cambiare il PIN o ordinarne una nuova direttamente dall'app. Insomma, N26 Smart è un'offerta completa e ricca di vantaggi che per soli 4,90€ al mese offre una gestione completa delle vostre finanze che vi aiuta a risparmiare e tenere sotto controllo le spese.