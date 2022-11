Siamo giunti al culmine di questo Black Friday, che per una settimana ci ha accompagnato con migliaia di sconti su prodotti e store differenti e che terminerà a mezzanotte di oggi. Nella nostra rassegna stampa dedicata vi abbiamo raccontato le migliori promozioni disponibili, mentre ora ci concentreremo su un prodotto in particolare, ovvero un asciugacapelli professionale disponibile su Amazon a un prezzo stracciato!

L’asciugacapelli ghd Helios è infatti in sconto su Amazon a soli 137,99€ invece di 199,00€; si tratta di uno sconto del 31%, che vi permetterà di risparmiare ben 61,00€! Considerando la qualità eccellente del prodotto, che ha una media di 4 stelle e mezzo su oltre 2.000 recensioni, è un’offerta davvero imperdibile!

Ghd è uno dei brand più conosciuti e amati nel settore degli strumenti per lo styling, e l’asciugacapelli Helios rappresenta in pieno l’eccellenza dei loro prodotti: le vostre sessioni di piega diventeranno molto più veloci e semplici grazie al motore DC brushless, il quale crea un flusso d’aria ultra potente che arriva alla velocità di ben 120 km/h, riducendo così drasticamente i tempi di asciugatura e styling.

I vostri capelli saranno più lucenti ogni volta che utilizzerete l’asciugacapelli: l’innovativa tecnologia a ioni ridurrà infatti il crespo, rendendo alla vostra chioma visibilmente più luminosa, liscia e setosa. Ogni volta che farete la piega vi sembrerà di essere stati dal parrucchiere, ma svolgendo il tutto comodamente a casa vostra, sfruttando il cavo di 3 metri che vi garantisce una flessibilità assoluta.

Oltre a essere stupendi alla vista, i vostri capelli saranno anche incredibilmente sani, dato che la tecnologia Aeroprecis, abbinata al beccuccio sagomato ideato da Ghd, svilupperà a ogni utilizzo una temperatura ideale, distribuendo il flusso d’aria in modo uniforme e senza dispersioni di calore. Così facendo non rischierete mai di bruciarvi come spesso accade con asciugacapelli di bassa qualità, ottenendo sempre risultati ottimali e senza dover impiegare ulteriori prodotti.

Insomma, l’asciugacapelli Helios di Ghd rappresenta davvero un prodotto eccellente, quindi non possiamo che consigliarvelo, rimandandovi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Il nostro suggerimento è quello di concludere l’acquisto il prima possibile, dato che gli sconti del Black Friday termineranno a breve, mentre le scorte disponibili potrebbero esaurire ancor prima. Inoltre, qualora non lo aveste già fatto, vi invitiamo a considerare la sottoscrizione al servizio Amazon Prime, che vi permetterà di usufruire della consegna non solo rapida, ma anche gratuita di tutti gli ordini; dato che il servizio è completamente gratis per i primi 30 giorni dall’attivazione, questi giorni di promozioni sono il momento perfetto per provarlo!

