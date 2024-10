Asciugatrice + lavatrice, combo da 1400€ in offerta da Unieuro a 799€

Se è arrivato il momento di sostituire la vostra asciugatrice o lavatrice, questa è l'occasione perfetta per farsi entrambi gli elettrodomestici. Unieuro, infatti, fino al 3 ottobre, vi offre la possibilità di acquistare entrambi gli elettrodomestici a un prezzo eccezionale. Si tratta di 2 modelli Candy del valore complessivo di circa 1.400€, ma che, se aggiunti insieme al carrello, potrete avere a soli 799€. Un'opportunità imperdibile per rinnovare la casa con un notevole risparmio.

Vedi offerta su Unieuro

Asciugatrice + lavatrice Candy RapidÓ, chi dovrebbe acquistarle?

La lavatrice Candy RapidÓ RO 496DWM7/1-S si distingue per la sua tecnologia innovativa e la massima efficienza energetica, con un consumo del 15% inferiore rispetto agli standard della classe A. Tra le sue caratteristiche principali c’è la funzione vapore, che rende i capi più morbidi e facili da stirare, e la funzione Snap&Wash, che consente di fotografare il bucato per identificare automaticamente il programma più adatto. A questo si aggiungono i programmi rapidi, ideali per chi ha poco tempo, e il motore Speed-Drive Inverter, che assicura una maggiore durata e riduzione del rumore. Inoltre, la tecnologia Quick&Clean permette di ottenere una pulizia profonda anche a basse temperature, garantendo igiene quotidiana e un'esperienza di lavaggio confortevole.

L’asciugatrice Candy RapidÓ ROE H9A2TCEX-S, invece, è dotata di un sistema a pompa di calore, che assicura un’asciugatura delicata e a basso consumo energetico. Tra le funzionalità che la rendono una scelta ideale per ogni esigenza, ci sono i cicli rapidi e la funzione Stiro Facile, progettata per ridurre le pieghe nei capi. Grazie al sistema EasyCase, è possibile svuotare l’acqua di condensa in modo semplice e pratico, mentre la funzione memoria consente di salvare i programmi preferiti. Per chi cerca un’esperienza smart, l’asciugatrice è compatibile con l’app Candy, che offre contenuti extra e cicli aggiuntivi, oltre alla funzione Kilo Detector per ottimizzare i consumi in base al peso del carico.

Sia la lavatrice che l’asciugatrice offrono il massimo comfort e una gestione intuitiva grazie a funzioni come il controllo vocale e la partenza differita, ideali per chi desidera programmare i cicli in anticipo. L’asciugatrice, inoltre, è dotata di un programma lana e della tecnologia Syncro, che consente di sincronizzare i cicli di lavaggio e asciugatura per un'esperienza di bucato completamente integrata. Questi elettrodomestici non solo garantiscono un’efficienza energetica superiore e prestazioni eccellenti, ma offrono anche un’esperienza di lavaggio e asciugatura smart, pensata per adattarsi alle esigenze della vita moderna.

Vedi offerta su Unieuro